Ce trebuie să ştii când cumperi produse din plante

Ce trebuie să știi când cumperi produse din plante

Ştire online publicată Luni, 03 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ca și medicamentele, tratamentele din farmaciile naturiste trebuie să fie păstrate în anumite condiții pentru a putea beneficia pe deplin de virtuțile lor. Iată la ce ar trebui să fii extreme de atent înainte de a cumpăra astfel de leacuri:Modul de păstrare. Deoarece au prețuri accesibile, nu au (în cele mai multe cazuri) efecte adverse și nu duc la apariția dependenței, tratamente din plante sunt tot mai căutate în ultimii ani. Având în vedere numărul tot mai mare de farmacii naturiste apărute, este important să acordăm atenție felului în care sunt păstrate produsele. Fie că este vorba de ceaiuri, de tincturi sau de peparate gemoterapice (din muguri de plante), păstrarea lor în condiții adecvate face ca substanțele active din plante să se mențină pe termen mai lung. Știai că produsele se așază pe rafturi după regula FEFO (first expired, first out)? Mai exact primul care expiră este așezat mai în rândul din față.Ceaiurile la cutii, departe de ușă și de calorifer. Ceaiurile care sunt ambalate în pungi sau în cutii trebuie să fie depozitate în locuri ferite de umezeală, de lumină, dar și de variații de temperatură. Nu cumpăra ceaiurile dacă sunt așezate lângă geamuri, fie în zona ușii, unde există fluctuații de temperatură. „Fie că sunt ambalate în pungi de hârtie sau în cutii, ceaiurile trebuie păstrate în locuri uscate, nici la frig, da nici la cald că își pierd din eficiență. În magazinele în care ceaiul se vinde vrac, el trebuie să fie păstrat într-un recipient etanș și opac”, spune Ruxandra Constantina, medic de familie, cu competențe în apifitoterapie și în reflexoterapie. Dacă sunt păstrate în recipiente de sticlă transparentă, plantele care se vând la vrac nu trebuie să fie așezate lângă o sursă de lumină.Lumina soarelui „afectează” tincturile. Și celelalte preparate din farmaciile naturiste, precum tincturile, uleiurile esențiale și preparatele gemoterapice trebuie păstrate în anumite condiții. De exemplu, tincturile, care au o perioadă medie de valabilitate de doi ani, trebuie păstrate în locuri întunecoase și răcoroase (8-15 grade Celsius). Nu cumpăra dacă astfel de preparate sunt așezate în lumina soarelui, pe rafturile expuse luminii soarelui. Nu uita să verifici și ambalajul, care trebuie să fie închis ermetic. „Când cumperi un produs naturist trebuie verificat, pe lângă data de expirare, și dacă el provine din culturi ecologice și ce cantitate de substanță activă conține. Indicate sunt cele care au o cantitate mai mare de substanță activă”, subliniază specialistul.