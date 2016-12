Ce trebuie să facă un şomer

Ce trebuie să facă un șomer

„De parcă n-ar fi suficient că băiatul meu a ajuns pe drumuri, iar din șomaj n-are cum să-și întrețină familia, este obligat să se ducă tot timpul la Forțele de Muncă. Se duce degeaba, pierdere de vreme, pentru că nu a găsit nimic de lucru, s-au făcut și angajările pe litoral, e greu în perioada asta. Iar el muncă fizică nu poate să facă, are un fel de handicap, dar nu atât de mare cât să primească pensie pentru asta. Iar la ultimul târg de joburi, nu l-a plăcut nimeni. Cine-l poate ajuta pe bune? Mioara”.Nu este nicio pierdere de vreme faptul că un șomer merge constant la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cât privește statutul șomerului, este adevărat că acestuia i se cuvine indemnizația, evident, dacă a cotizat cât a fost în câmpul muncii, dar are și obligații. Potrivit Mihaelei Crivea, specialist în probleme de muncă, șomerul are și obligații, printre care și aceea de a se prezenta lunar, pe baza programării sau ori de câte ori este solicitat, la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă la care este înregis-trat, pentru a primi sprijin în vederea angajării. Toate aceste lucruri nu fac altceva decât să urmărească interesele șomerului și să-l ajute să-și găsească mai ușor și mai repede un alt loc de muncă.