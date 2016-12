Ce trebuie să facă gravida pentru a-şi primi drepturile

Ce trebuie să facă gravida pentru a-și primi drepturile

„Mulți colegi știu că sunt însărcinată, însă pe directorul firmei nu l-am anunțat, am de-abia trei luni de sarcină. O colegă mi-a spus că am dreptul la ore libere pentru control medical, însă șeful nu mi-a permis asta, pe motiv că n-am dovedit că sunt gravidă. Mi se pare un abuz. Ana”.Că drepturile gravidelor la locul de muncă sunt de multe ori neștiute sau chiar trecute cu vederea atât de către angajatori, cât și de viitoarele sau proaspetele mămici ne-a confirmat și Mihaela Crivea, specialist în probleme de muncă. Partea rea este însă că din cauza necunoașterii acestor drepturi, unele gravide nu se mai bucură de gratuitățile și facilitățile acordate de legislație.Așadar, doamnă Ana, chiar dacă legea este favorabilă gravidelor, aceasta conferă și obligații sa-lariatei însărcinate. Iar una dintre aceste obligații este anunțarea angajatorilor despre noua situație intervenită. Mai exact, potrivit legii, salariata gravidă este, în evidențele firmei, numai femeia care și-a anunțat angajatorul asupra stării sale fiziologice de graviditate și anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care să îi ateste această stare. Dacă știe numai ea acest lucru, secretul îi va crea numai deservicii: „Angajata ar trebui să discute și cu medicul în a cărui evidență este înregistrată, pentru a afla ce are de făcut în continuare. Nu de alta, dar printre alte drepturi, se numără și acela care permite ore libere pentru consultații medicale gratuite etc.”.Important! Salariata gravidă trebuie să-și informeze angajatorul asupra stării sale de graviditate în scris, nicidecum verbal și, obligatoriu, la această informare să atașeze documentul medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care să îi ateste această stare.