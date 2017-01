Ce supărări au localnicii şi turiştii din Eforie Nord

Ce supărări au localnicii și turiștii din Eforie Nord

Eforie Nord nu este doar un punct turistic atractiv, ci și o localitate în care își duc existența, nu doar vara, ci în tot timpul anului, aproape 5000 de suflete.Din păcate, în perioada verii, localnicii, dar și turiștii, sunt obligați să suporte până în zori gălăgia infernală provocată de muzica din discoteci și de la terasele restau-rantelor. După cum decurg lucrurile, s-ar părea că pentru unii șefi de discoteci și restaurante din Eforie Nord, nimic nu pare a fi mai „cool” decât muzica dată la maximum. Chiar dacă de această… distracție se bucură o mână de oameni și suferă alte mii, nu contează, important este ca at-mosfera estivală să fie întreținută cu un număr cât mai mare de decibeli! La care se adaugă, evident, și mizeria de pe jos și de pe plajă!Despre această „cumplită și insuportabilă” stare de lucruri au dorit să atragă atenția, și pe această cale, atât localnici, cât și turiști care au plătit bani grei pentru a ajunge în stațiune, fie pentru odihnă și relaxare, fie pentru tratament. Ca să nu mai spunem că alții vin din alte colțuri ale lumii în această zonă a litoralului, nebă-nuind ce-i așteaptă. Printre aceștia se numără și Elena David, cetă-țean german de origine română, în prezent cazată la un important hotel din centrul stațiunii.„Nu cerem perfecțiune!“„Am plăcerea să citesc zilnic ziarul Cuget Liber la recepția hotelului și nu m-am putut abține să nu-mi exprim nemulțumirea imensă care mă cuprinde, ca turist și cetățean german, în care bate o inimă de român, plecat din țară în urmă cu 42 de ani” - astfel ne-a abordat, la telefon, Elena David, care n-a încetat nicio clipă să se simtă legată de țara în care a văzut lumina zilei. Femeia ne-a spus, cu sinceritate, că există și în Germa-nia lucruri mai în neregulă, dar sunt foarte puține și mai… ascunse: „Ce am văzut aici mi s-a ridicat părul în cap! Am plătit mii de euro să vin, ca să îndur, până la șase dimineața, gălăgia de la cluburile de pe plajă. Am probleme de sănătate, tot ce-mi doresc e puțină liniște. Accept orice până la 12 noaptea! Tobele alea care bat, e ceva de nedescris! Am sunat la Poliție și mi s-a spus că le tot dau amenzi usturătoare. Cum nu se schimbă nimic, ne-au promis că o să facă demersuri să li se ia concesiunea celor care nu respectă liniștea atâtor oameni. Cred că cineva le ține spatele, așa ceva nu ar tolera nimeni! Plus că sunt alei și drumulețe care coboară spre plajă pline de mizerie. Am reclamat la primărie și m-au trimis la Apele Române, că ar fi plaja lor. De la Ape m-au retrimis la primărie… În Germania, dacă arunci o gumă pe jos, plătești 50 euro amendă! Cine-i mai ajută pe turiști să aibă un sejur plăcut aici, că tare frumoase sunt locurile?”.„E clar că e gălăgie!“Primarul localității, Ovidiu Brăiloiu, ne-a confirmat situația („E clar că e gălăgie!”), apoi ne-a explicat că mărul discordiei îl reprezintă câteva discoteci din zona Belona care funcționează fără autorizație: „Ne-au cerut autorizație, iar primăria nu le-a aprobat. Se fac nenumărate controale, aproape zilnic și nu înțelegem de ce nu li s-a interzis funcționarea. Pur și simplu era suficient să li se ia casa de marcat! Poate că mai sunt și alte discoteci fără auto-rizație, nu putem ști! Noi am făcut tot ce ține de noi, i-am amendat, amenzile maxime sunt de 2500 lei... Practic, la două zile le dăm o amendă, dar asta nu-i descurajează”. Decibeli peste limitele admise au de suportat oamenii, potrivit primarului, și de la terasele unor restaurante, dar s-ar părea că aici programul de funcționare nu depășește ora unu noaptea: „Avem numai șase polițiști pe trei ture, față de 30, câți existau înainte de restructurare! E greu de cuprins toată zona”.Plajele aparțin Apelor RomâneCât privește plajele, primarul ne-a spus că lucrurile sunt clare, acestea aparțin în continuare Apelor Române, deși la ultima campanie electorală i s-a promis că vor fi redate localității: „Eu merg constant pe teren, plajele se mătură zilnic, dar sunt probleme pe taluz, terenul fiind foarte înclinat. E adevărat, plaja e foarte aglomerată, iar oamenii aruncă sâmburi și coji de semințe, ambalaje direct pe nisip, deși la doi pași există coșuri de gunoi goale. Sunt zone și cu câte zece containere, iar gunoaiele sunt aruncate pe jos. Plus că există sectoare de plajă cu trei coșuri la un șezlong, aproape goale, iar gunoaiele zac pe jos. E foarte greu să aduni din nisip cojile de semințe și sâmburii de fructe”.Depășit de situație, primarul orașului ne-a spus că a înaintat o adresă și prefectului Constanței: „I-am cerut sprijinul, că nu mai știu ce să fac! – a conchis primarul O. Brăiloiu.