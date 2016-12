Ce suferinţe arată somnolenţa

Medicul de gardă

Ce suferințe arată somnolența

„De ceva timp, mama mea aproape că adoarme în timp ce stă de vorbă cu mine. Ciudat este că se culcă devreme, nu are nici insomnii. Dânsa nu-și face probleme, dar eu am ceva îngrijorări, prea s-a schimbat dintr-odată și, în plus, mai conduce și mașina, deci nu e sim-plu. E de la vârstă – are 51 de ani – sau ce se întâmplă, poate să-mi spună medicul de gardă? Vă mulțumesc din suflet pentru înțe-legere!” - (A. T.)v v vCând este vorba despre situații de somnolență extremă, potrivit dr. Iuliana Botezatu, medic specialist Phoenix Eastern Medical Center, există posibilitatea ca persoana care aproape că adoarme în picioare să se confrunte cu o tulburare neurologică, denumită narcolepsie. Această tul-burare este cea care atrage după sine episoade de somn instantaneu instalat, însă de durată foarte scurtă: „Cât privește cauzele, cu toate că nu sunt cunoscute sută la sută, s-a constatat că persoanelor aflateîn asemenea situații le lipsește hipocretina, o substanță chimică eliberată de creier, al cărei rol este acela de a regla starea de somn și veghe”.Factori favorizanțiChiar dacă persoanele care adorm brusc nu se plâng de insomnii, este foarte posibil ca ele să aibă o viață diurnă agitată, dezordonată. Lucrurile sunt extrem de serioase nu doar pentru cei care se află la volan, ci și pentru cei care defășoară activități care le-ar produce mult rău dacă ar adormi în timp ce le prestează.În altă ordine de idei, este posibil ca boala să fie și de natură genetică, iar stilul de viață să fie cel care, la un moment dat, o declanșează așa, pe nepusă masă. Indiferent de aceste lucruri, prezentarea la un consult medical este imperios necesară. Iatr dacă diagnosticul se confirmă, tratamentul medicamentos urmează să se asocieze cu o consiliere psihologică, pentru ca momentul să fie depășit mai ușor, fiind vorba despre o tulburare neurologică.