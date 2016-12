Ce spune legea

Ştire online publicată Luni, 06 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

„Eu am dat-o un pic în bară la muncă și am înțeles că mi se pregătește o sancțiune. V-aș ruga frumos să-mi spuneți, dacă se poate, care sunt sancțiunile pe care legea le are pentru angajați? Vă mulțumesc foarte mult” – Maria. v v v Sancțiunile disciplinare pe care, potrivit Codului Muncii, le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârșește o abatere disciplinară sunt următoarele: a) avertismentul scris; b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăși 10 zile lucrătoare; c) retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile; d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni, cu 5-10%; e) reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 luni, cu 5-10%; f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. Angajatorul stabilește sancțiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârșite de salariat, avându-se în vedere următoarele: 1) împrejurările în care fapta a fost săvârșită; 2) gradul de vinovăție a salariatului; 3) consecințele abaterii disciplinare; 4) comportarea generală la serviciu a salariatului; 5) eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.