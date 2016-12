Ce spune legea

Ştire online publicată Joi, 23 Septembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

„O cunoștință m-a rugat s-o iau în spațiu. Dar, la vremurile pe care le trăim, sincer, nu mai am încredere nici în frații mei. Nici n-aș vrea, totuși, să-l refuz, pentru că el a fost un domn cu mine până acum. Aș vrea, să știu dinainte ce obligații voi avea eu, ca proprietar, față de el, după ce o să-l iau în spațiu?” – D. C., din Constanța. vvv Dacă se face referire la luare în spațiu în scopul schimbării domiciliului și al eliberării unei noi cărți de identitate, potrivit Poliției, proprietarul care s-a hotărât să facă un asemenea gest nu va avea nicio altă obligație în afară de aceea de a semna, la poliție, un contract, prin care se va obliga să ia în spațiu persoana respectivă.