CE SPUNE LEGEA

Ştire online publicată Joi, 15 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

„Am un copil recunoscut de tatăl lui, cu care am trăit în concubinaj. Acum, fostul meu partener s-a căsătorit și are doi copii și a uitat de băiatul nostru. Aș vrea să știu care sunt drepturile acestui copil din partea tatălui său și a bunicilor, dacă pot să-i numesc așa pe părinții fostului concubin?” (Sabda Nabika). Potrivit consilierului juridic Carmen Gigică, legislația acordă aceeași ocrotire rudeniei din căsătorie ca și aceleia din afara căsătoriei. Cu alte cuvinte, copilul rezultat din afara căsătoriei, a cărui filiație a fost stabilită, are, față de părintele sau și rudele acestuia, aceeași situație legală ca și a copilului rezultat din căsătorie. Faptul că v-ați despărțit de tatăl copilului nu înlătură obligația acestuia de întreținere a acestuia, pe care numai instanța de judecată o poate aprecia.