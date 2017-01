Ce spune legea

Ştire online publicată Vineri, 25 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

„Cum poate un părinte să plătească pensia alimentară pentru copilul său, dacă nu are slujbă?” – Dana Popa, din localitatea 23 August. r r r În situații de acest gen, instanța de judecată va aplica cota legală prevăzută în Codul Familiei și astfel va stabili cuantumul pensiei alimentare în funcție de venitul pe care îl are părintele, indiferent dacă are sau nu slujbă. Avocat Marius Coltuc (Casa de Avocatură Coltuc - Str. Aleea Arutela, nr. 2, sector 6, București, Tel/fax: 021/3302376, mobil 0745.150.894. E-mail: avocat@coltuc.ro)