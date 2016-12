Ce soluţii au alte state europene la problema maidanezilor

Ce soluții au alte state europene la problema maidanezilor

Ştire online publicată Marţi, 29 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Sigur că nu este nicio plăcere să curmi viața unui animal, oricât de neînsemnat ar fi în ochii unora, darămite a câinelui, considerat din vremuri străvechi cel mai bun prieten al omului. Atâta vreme cât omul uită însă de această… prietenie și lasă câinele să se descurce cum poate, Alexandra Smădu (38 ani) crede că, de fapt, animalul chinuit zilnic de foame și de sete suportă „o condamnare mai gravă decât eutanasirea pe care au aprobat-o politicienii. Sunt un bun creștin, cresc în curte doi câini și pentru ei fac mari sacrificii, renunț la multe, pentru că nu e în regulă să-i las nemâncați sau să-i chinui în alte feluri. Ce se întâmplă acum cu maidanezii noștri? Puțini dintre ei or fi norocoși, mai primesc ceva hrană, li se mai face câte o cușcă, dar majoritatea, cum se descurcă, oare? Se știe prea bine, nu mai e cazul s-o spun și eu. De aceea cred că, eutanasiați sau nu, miile de câini maidanezi trebuie să elibereze străzile Constanței. Vine iarna, cu mâncarea va fi problema și mai mare, vor fi și mai agresivi, toți știm ce ne așteaptă. E momentul să se ia taurul de coarne și punct”.Sceptică din cauză că deși maidanezii pot fi eutanasiați în mod legal, la Constanța, lucrurile ar putea trena până la luarea unei decizii, cititoarea noastră și-ar dori să știe cum rezolvă alte state din Uniunea Europeană problema maidanezilor.v v vÎn Germania, de exemplu, câinii fără stăpân sunt sterilizați gratuit de către autorități. În Franța, atât câinii, cât și pisicile fără stăpân sunt eutanasiați la două săptămâni după ce au fost ridicați de pe stradă, pe când Spania are altă soluție: maidanezii sunt eutanasiați doar dacă sunt bolnavi sau agresivi. În Anglia, se trece la eutanasierea câinilor dacă nu sunt revendicați de stăpâni într-o perioadă de șapte zile, iar Italia are o soluție inedită: câinii nu sunt eutanasiați, în schimb, abandonul animalelor se pedepsește cu închisoarea.