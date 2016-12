Ce simptome are roşul în gât

Ce simptome are roșul în gât

Ştire online publicată Miercuri, 28 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„Aș vrea să știu ce simptome are roșul în gât, cât de grav e și cum se tratează, dacă se poate. Copilul meu are șapte ani și avem probleme. Vă mulțumesc din suflet! Ileana Nicolae”.Potrivit explicațiilor medicului Mihaela Mihai, simptomele afecțiunii cunoscute sub denumirea de roșu în gât sunt, de regulă, senzația de gât dureros, amigdale umflate ganglioni limfatici umflați în partea anterioară a gâtului, durere de cap, febră, dureri musculare, dureri abdominale și posibile vărsături. Specialista confirmă că roșul în gât apare mai frecvent între șase și doisprezece ani, fiind produs de bacteria Streptococcus pyogenes, care se transmite prin picăturile din aer sau prin contact direct, cum ar fi prin intermediul tocului contaminat al ușii sau prin alte suprafețe. Atenție! Întrucât simpto-mele sunt similare cu cele ale altor boli, inclusiv răceli, probabil că medicul va face o cultură din gât pentru infecția streptococică. Referitor la tratament, fiind vorba despre o infecție bacteriană, se tratează, de obicei, cu antibiotice. Odată tratamentul început, simptomele se ameliorează în una-două zile. Oprirea mai devreme a medicației poate duce însă la apariția de tulpini noi de bacterii care sunt rezistente la antibiotice, ca și la alte complicații, cum ar fi reumatismul articular acut. De aceea trebuie să respectați întocmai recomandările medicului.