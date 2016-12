Medicul de gardă

Ce simptome are colesterolul mare

„Am făcut analize la muncă și așa am descoperit că am colesterolul 320. Nu m-a durut capul, nimic, niciun semn ca să-mi dau seama că am problema asta. Aș vrea să-mi explice medicul, dacă se poate, ce simptom are colesterolul mare? Medicul de familie mi-a spus că nu se poate fără colesterol, numai că trebuie să fie în limite. Cu mulțumiri, Loredana, 38 ani”.Doamnă Loredana, după cum ne-a confirmat dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center, colesterolul este necesar pentru funcționarea normală a organismuluiCât privește simptomele, medicul precizează că fie și un nivel crescut al colesterolului nu produce simptome, nu dă nici măcar dureri de cap sau alte senzații de disconfort. De aceea, pentru a afla dacă avem sau nu colesterolul crescut, trebuie făcută o analiză specifică de sânge. Bine ar fi ca toți cei care au depășit vârsta de 20 de ani să facă această analiză măcar o dată la patru-cinci ani. Persoanele care se știu însă cu un nivel crescut al colesterolului trebuie să urmărească anual nivelul acestuia, iar recomandarea pentru analize o va da medicul de familie sau medicul specialist.Referitor la cauzele creșterii valorilor colesterolului rău, în principal, acestea țin de felul alimentelor consumate, de lipsa efortului fizic, dar și de obezitate și fumat. Chiar dacă această predispoziție este mai întâlnită la bărbați, nici femeile nu stau foarte bine la acest capitol, în multe cazuri fiind vorba de o moștenire genetică.