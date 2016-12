Ce se întâmplă dacă nu v-aţi făcut tot concediul

Ce se întâmplă dacă nu v-ați făcut tot concediul

„Mai este puțin până la sfârșitul anului, nu mi-am luat nicio zi de concediu până acum, dar aș vrea să las opt zile pentru ianuarie, avem un eveniment în familie. Permite legea ca diferența de concediu din 2013 s-o iau în 2014? Cu mulțumiri, o abonată Cuget Liber”.v v vLegislația obligă ca fiecărui angajat să i se ofere posibilitatea de a se bucura, de-a lungul unui an calendaristic, de cel puțin zece zile lucrătoare de concediu de odihnă neîntrerupt - precizează Mihaela Crivea, expert în probleme de muncă.Ce se întâmplă dacă un angajat, din tot felul de motive, fie personale, fie care țin de angajator, nu și-a efectuat tot concediul de odihnă la care are dreptul în perioada unui an calendaristic? Expertul ne-a spus că legislația muncii îi impune angajatorului să-i acorde salariatului respectiv concediul cuvenit până la sfârșitul anului următor.Durata minimă a concediului de odihnă. De precizat că este obligatoriu prin lege ca durata minimă a concediului de odihnă anual să nu fie mai mică de 20 de zile lucrătoare, acest drept fiind acordat, evident, proporțional cu activitatea prestată de salariat într-un an calendaristic.Cât privește sărbătorile legale în care nu se lucrează, dar și zilele libere plătite, acestea nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.