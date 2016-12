Ce şanse aveţi să înfiaţi un copil, la Constanţa? (1)

Ce șanse aveți să înfiați un copil, la Constanța? (1)

În prezent, există copii eligibili la adopție în baza de date a Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, numai că solicitanții trebuie să urmeze o procedură lungă și complicată, care poate dura chiar și mai mult de un an. Preferați la adopție sunt copiii cu vârsta până la un an.Este de notorietate faptul că sis-temul românesc de adopție, extrem de greoi și complicat, a fost îndelung contestat. Pornind de la această realitate, Guvernul a aprobat, la 12 octombrie a.c., un proiect de lege care simplifică semnificativ procedurile, astfel încât timpul în care un copil să poată fi declarat adoptabil s-ar putea reduce și la 30 de zile în cazurile mai simple. Rămâne însă de văzut când va fi legiferat acest proiect.Potrivit purtătoarei de cuvânt a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constan-ța, Roxana Onea, din statisticile realizate la nivelul instituției, reiese că în 2010 au fost atestate 104 de familii care au solicitat adopția, numărul copiilor adoptați fiind de 52, iar 68 au fost încredințați în vederea adop-ției. În perioada scursă până acum din 2011, 98 de familii au fost ates-tate (la care se adaugă încă 15 familii aflate în perioada de atestare), 57 de copii au fost deja adoptați, iar 44 sunt încredințați în vederea adopției. Ceea ce arată că numărul solicită-rilor pentru adopție a crescut, în ciuda procedurii complicate. Este explicabil, din moment ce din ce în ce mai multe cupluri sunt dornice să devină părinți. Într-o asemenea situație se află și cititoarea noastră, Maria Târnă: „Îmi doresc cu disperare un copil, cât mai repede. Cât trebuie să aștept pentru a adopta cu acte în regulă? La Constanța, am vreo șansă? Am întrebat mai demult la Protecția Copilului cât durează și mi s-a spus că, dacă am noroc, e posibil să reu-șesc într-un an. Mi se pare enorm! Se tot aude că se schimbă legea! Cum se face dosarul? O femeie divorțată are drept de înfiere?”.Și bărbații pot adopta un copilPrimul pas: Roxana Onea a explicat că familia sau persoana care dorește să adopte un copil se va adresa Biroului de adopții din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța (str. Decebal, nr. 22). Urmează consilierea în vederea constituirii dosarului, când cei interesați vor explica ce-i motivează să facă acest demers, ce preferințe au în legătură cu vârsta, sexul și situația psiho-socio-medicală a copilului pe care doresc să-l adopte (ceea ce nu înseamnă că va fi întotdeauna posibil să primească ceea ce doresc). De reținut că pot adopta și persoanele necăsătorite, divorțate, nu e nevoie ca solicitanții să fie neapărat un cuplu. Mai mult, și bărbații singuri pot adopta, căci legea nu prevede nicio interdicție în privința sexului.Multe documente, unii dau bir cu fugiții…Actele ce vor trebui anexate la cererea de evaluare pentru obținerea atestatului de persoană sau familie adoptatoare sunt următoarele: l co-pie de pe actul de identitate l copie legalizată de pe certificatul de naștere l copie legalizată de pe certificatul de căsătorie/hotărâre de divorț l copie legalizată de pe titlul de proprietate sau alt titlu care să ateste dreptul de folosință a locuinței (a se înțelege că poți fi și chiriaș, cu condiția de a dovedi cu acte că ai drept de folosință asupra spațiului respectiv) l certificat de cazier judiciar l certificat medical tip A5 pentru evaluarea medicală, cu semnătura și parafa fiecărui medic specialist (obligatoriu, se vor face următoarele analize: RBW, MRF, LSM, Ag. HBS) l adeverință de venit l declarație pe proprie răspundere a persoanei/fiecărui membru al cuplului conjugal, dată în fața notarului public, că nu au fost decăzuți din drepturile părintești) l caracterizări de la ultimul loc de muncă (minimum două pentru fiecare persoană/membru al cuplului conjugal), chiar și de la vecini (cu caracter orientativ!) l certificatele de cazier judiciar al persoanelor cu care locuiește solicitantul l certificat medical privind starea de sănătate a celorlalte per-soane cu care domiciliază solicitantul.Situația copilului îngreunează proceduraDacă micuțul este abandonat în spital, acolo există niște date lăsate de mamă, de multe ori, false. Atunci copilul este mai greu declarabil, iar dacă poliția n-o găsește pe mamă, există procedura de a fi declarat fără părinți. Lucrurile se complică atunci când mama există în baza de date a poliției, iar copilul va fi declarat cu mamă, ceea ce înseamnă că ea va trebui să consimtă în fața instanței că este de acord cu adop-ția. E un proces lung, sunt persoane care fug, nu au răbdare, instanțele dau și ele tot felul de termene în care citează mama sau tata, care vin sau nu vin. Instanța l-ar putea declara adoptabil și în lipsă – ne-a mai spus Roxana Onea.Despre celelalte etape ale adop-ției, dar și despre proiectul noii legi de simplificare a procedurii actuale, citiți în ziarul nostru de mâine.