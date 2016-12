Veterinarul pe recepție

Ce să nu lipsească din hrana pisicii

„Am observat că pisica mea înghite cu totul smocuri de păr. E clar că apoi nu se simte bine, stă chircită... Trebuie s-o tratez cu ceva?” (Lenuș Nalbă).v v vMedicul veterinar Gheorghiță Mureșanu ne-a confirmat că pisica înghite de multe ori smocurile de păr formate în momentul când se spală și că ar trebui cumva ajutată să le elimine. Însă, exact pentru asta ar trebui ca din hrana zilnică să nu-i lipsească și… porția de iarbă, pe care ar trebui s-o aibă la dispoziție într-un ghiveci. Totul, din cauză că iarba o ajută în procesul de digestie, favorizând eliminarea părului prin vomă. Cu alte cuvinte, fiind bogată în fibre, iarba nu este altceva decât laxativul natural de care pisica are nevoie după ce înghite smocuri considerabile de păr, dar și pentru a-și regla procesul de digestie.