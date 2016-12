Ce riscuri prezintă oul pentru sănătate?

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Alături de lapte, oul este sursa proteică cel mai ușor de produs și utilizat. Plin de calități, conține vitamine, minerale, grăsimi și proteine complete, majoritatea localizate în gălbenuș. Albușul conține predominant apă și câteva proteine. Un ou cu masa de 50 grame are o valoare energetică de 90-100 calorii și echivalentă ca valoare nutritivă cu aproximativ 150 ml de lapte, 40 grame de carne sau 20 grame brânză uscată. Digestibilitatea oului este foarte ridicată: 97% pentru albuș și 100% pentru gălbenuș. Cât privește modul de gătire, acesta este de multe feluri: coapte, prăjite, fierte, înăbușite etc., fiind folosite și în sosuri, creme, aluaturi, sufleuri și budinci.Măsuri de precauțieÎn ciuda numeroaselor sale calități, specialiștii susțin că ouăle prezintă și riscuri pentru sănătate. Deoarece sunt bogate în colesterol (până la 0,8% în oul de găină și 1,6% în oul de rață), consumul mediu săptămânal de ouă ar trebui redus la două-patru bucăți. Principala boală, ce-i drept, destul de rară, este trasmiterea prin intermediul gălbenușului a bacteriei Salmonella enteridis, care poate duce la îmbolnăviri și chiar moarte în cazul persoanelor cu un sistem imunitar deficitar. Totuși, riscul e scăzut și poate fi îndepărtat prin gătirea corespunzătoare a ouălor. Important! Femeile însărcinate și copiii trebuie să reducă la minimum sau să evite consumul de maioneză, din cauza ouălor crude pe care le conține.Condiții de păstrareOuăle proaspete se păstrează în frigider), la temperaturi cuprinse de până la cinci grade. Prospețimea ouălor se poate verifica prin scufundarea lor în apă: dacă oul este culcat pe fundul vasului este proaspăt. Cele mai folosite ouă sunt cele de găină, dar se pot consuma și ouăle de rață, gâscă, prepeliță, struț etc. Cât privește dimensiunea unui ou, aceasta diferă în funcție de specia, vârsta și hrana păsării care l-a produs. E bine de știut că majoritatea rețetelor gastronomice fac referire la ouăle de găină, cu greutate medie de 60 de grame dacă nu se specifică altceva.Știați că în China, ouăle sunt foarte valoroase și iubite și se vând la kilogram?