Medicul de gardă

Ce riscuri atrage surplusul de calciu

„De mică am avut probleme cu calciul, mama îmi tot dădea calciu efervescent. Mi-a intrat în sânge să iau calciu când mă simt eu mai slăbită, dar nu simplu, ci vitamine care conțin și calciu. O colegă m-a sfătuit să renunț ori să-mi fac analizele, că dacă am prea mult calciu în organism, s-ar putea depune pe rinichi. M-ar interesa părerea medicului, prin această rubrică. Vă mulțumesc, Aura Panait”.v v vMai ales în ultimii ani, a devenit o modă ca din ce în ce mai multe persoane să înghită vitamine după cum cred de cuviință, fără să ceară părerea medicului de familie. Deși vitaminele și mineralele sunt esen-țiale pentru menținerea în formă, dr. Anca Sima, medic primar în cadrul Homeomed, semnalează că dacă acestea sunt administrate fără prescripție medicală și în exces, locul efectelor benefice îl pot lua imediat problemele de sănătate, și nu simple. Or, pentru evitarea acestor neplăceri, medicul ne-a explicat că înainte de administrarea unor suplimente alimentare, trebuie efectuate analizele de sânge necesare, întrucât există posibilitatea ca organismul, fie să aibă calciu sau alte vitamine în exces, fie în minus.Distrugeri neuronaleCă lucrurile sunt cât se poate de serioase o dovedește faptul că surplusul de calciu poate îngusta vasele de sânge din creier, urmarea fiind o serie de distrugeri neuronale. Pe de altă parte, excesul de calciu poate favoriza și apariția pietrelor la rinichi. Suficiente motive pentru ca înainte de a ne autotrata cu vitamine să dăm o fugă la cabinetul medicului de familie.