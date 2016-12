Ce riscaţi dacă munciţi ilegal în UE

Ce riscați dacă munciți ilegal în UE

„Am terminat demult șomajul, nu-mi găsesc în Constanța sau prin jur nimic de lucru, am 53 de ani și aici e problema, toți mă iau de bătrân. Peste tot e greu, în UE, dar am un frate în Spania care mi-a găsit ceva, dar la negru, că și acolo sunt probleme cu șomajul. Aici știu că riști pușcăria dacă muncești fără acte. Acolo, ce pățești, ca să știu dacă mă înham sau nu?”.Evident, și în țara noastră, și alte țări, munca ilegală presupune o serie de riscuri. După cum ne-a explicat specialista în probleme de muncă, Mihaela Crivea, cei care se gândesc să lucreze la negru pe teritoriul Spaniei se expun multor riscuri: nu vor beneficia de servicii medicale dacă se îmbolnăvesc, de indemnizații în caz de accident de muncă, boli profesionale; vor avea necazuri dacă nu sunt plătiți corect, pentru că nu vor risca să sesizeze instituțiile în drept. Pot fi obligați să forțeze peste program, fără a fi plătiți în plus, pot deveni victime ale exploatării sau traficului de ființe umane în tot felul de scopuri dubioase.Însă cel mai mare risc este acela că munca ilegală a cetățenilor români în Spania constituie infracțiune și are consecințe atât pentru ei, cât și pentru angajatorul spaniol! Iar în cazul în care comit mai multe infracțiuni din categoria grave și foarte grave, cei vizați pot fi expulzați din țară sau chiar să ajungă la pușcărie.