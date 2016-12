Ce riscaţi dacă lucraţi ilegal în Spania?

Ce riscați dacă lucrați ilegal în Spania?

„Știu că nu ne primesc la muncă în Spania, însă eu am găsit ceva de muncă printr-o cunoștință, la negru. Cineva m-a sfătuit să nu fac asta, posibil să dau de belea mare. Ce risc, mă puteți ajuta să aflu?” (Vasile Vasile).v v vÎnainte de toate, experta în probleme de muncă, Manuela Marcu, a considerat necesar să precizeze că în Spania, accesul lucrătorilor români pe piața forței de muncă spaniole este restricționat până la 31 decembrie 2012. Aceste restricții nu-i afectează însă pe românii care deja muncesc legal în această țară.Care sunt riscurile muncii ilegale?Mai întâi, specialista a precizat că munca ilegală înseamnă desfășurarea unei activități lucrative fără a deține autorizația corespunzătoare și fără a fi înscris în sistemul de securitate socială. Referitor la riscuri, cei care sunt tentați să lucreze ilegal pe teritoriul Spaniei se expun următoarelor riscuri: nu vor beneficia de prestații de asigurări sociale; nu vor valorifica la pensie perioada lucrată în Spania; nu se vor bucura de prestații medicale, indemnizații în caz de accident de muncă, boli profesionale; vor avea proble-me în a reclama angajatorul pentru nerespectarea regle-mentărilor în domeniul muncii, respectiv neplata corespunzătoare a drepturilor salariale, nerespectarea programului de lucru, a timpului de odihnă legal etc. și neasigurarea măsurilor de protecție și securitate a muncii; ar putea deveni oricând victimă a exploatării prin muncă și a traficului de ființe umane în alte scopuri. De departe, cel mai mare risc este acela că munca ilegală a cetățenilor români în Spania constituie infracțiune și are consecințe atât pentru ei, cât și pentru angajatorul spaniol!În cazul în care comit mai multe infracțiuni din categoria grave și foarte grave, cei vizați pot fi sancționați cu privare de libertate și expulzarea de pe teritoriul spaniol.