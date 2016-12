Ce riscaţi dacă luaţi medicamente contrafăcute

Medicul de gardă

Ce riscați dacă luați medicamente contrafăcute

„Am apucat foarte puțin dintr-o emisiune la TV despre automedicație și medicamente contrafăcute și m-am cutremurat. Sincer, eu obișnuiesc să mă tratez după ce mai aud de la prietene și niciodată nu m-am uitat la producător din cauză că mă consider depășită la acest capitol. În plus, dacă iau un medicament din farmacie, chiar dacă nu-mi face bine, nu văd cum m-ar putea omorî!” (Lucreția Matei).v v vDin păcate, realitate confirmată și de dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center, ignorând că majoritatea medicamentelor sunt produși chimici de sinteză, mulți oameni le administrează după cum cred de cuviință, fără a lua în calcul, din principiu, așa cum rezultă și din cazul de față, riscurile. Mai mult, statisticile sunt alarmante, aproape jumătate dintre români recurg la automedicație, fără un consult medical prealabil, deh, meteahnă veche!Medicul ne-a explicat că un semnal de alarmă a fost tras chiar de Organizația Mondială a Sănătății, care a constatat că în majoritatea cazurilor, medicamentele cumpărate prin internet sau din alte locuri decât farmacii sunt contrafăcute, iar conținutul este dăunător. Totodată, mai există și riscul legat de contraindicații sau asocierea greșită cu alte medicamente. Iată numai câteva motive pentru care nu ar trebui să ne tratăm după ureche. Lucrurile sunt grave, au fost și situații în care s-a ajuns la deces din cauza medicației incorecte sau contrafăcute.Riscul medicamentelor contrafăcuteUn alt pericol pentru cei care apelează la produse farmaceutice fără un consult prealabil este și achiziționarea medicamentelor din surse neauto-rizate, numai pe baza reclamelor accesate pe internet. „Toate medicamen-tele ar trebui să aibă un prospect. Primul lucru după recomandarea unui medicament este citirea cu atenție a prospectului. Se va observa că din nici un prospect nu este exclusă recomandarea de a consuma acel medicament numai la sfatul medicului, pentru că fiecare persoană are un profil unic de sănătate. Nici chiar vitaminele și suplimenții nutritivi nu trebuie luate la libera apreciere!” – a conchis dr. Iuliana Botezatu.