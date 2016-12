Ce riscaţi dacă daţi copiilor medicamente după ureche?

Medicul de gardă

Ce riscați dacă dați copiilor medicamente după ureche?

„Toți spun că e bine să iei boala din pripă. Eu am o fetiță de trei anișori mai sensibilă, răcește toată ziua. La primele semne îi dau ce știu eu că-i face bine, dar nu mă duc la medic. Sunt în război cu familia din cauza asta. E chiar așa de grav să-i dau niște me-dicamente cunoscute, folosite deja înainte? Puteți să-mi răspundeți prin această rubrică?” (Cora Damian).v v vDin experiență, medicul primar pediatru Chirața Blacioti, din cadrul Clinicii Homeomed, știe că printre medicamentele cel mai des administrate copiilor fără prescripție medicală se numără calmantele de tipul acetaminophen sau ibuprofen; antihistaminice; decongestionante nazale; creme sau unguente cu cortizon; medicamente sau siropuri pentru tuse; medicamente împotriva constipației și diareei și tot felul de medicamente împotriva răcelii și gripei. Din păcate, cele mai multe nu-și au rostul, nu sunt bine alese, cât despre doze, este inutil să mai vorbim. Nu e de mirare de ce în astfel de situații, copilul riscă să aibă mari probleme.Nu-i de joacă!Pentru a înțelege că această practică a părinților le-ar putea face mult rău copiilor, medicul s-a referit și la riscurile pe care le presupune acest lucru. Astfel, majoritatea medicamentelor pentru gripă și răceală sunt interzise copiilor sub patru ani din cauză că nu sunt sigure pentru ei, căci există riscul ca părintele să opteze pentru ce nu trebuie. Un alt risc este și tendința părinților de a greși dozele recomandate pentru copii, de a combina medicamentele între ele, riscând intoxicații, reacții alergice, care ar putea pune în pericol nu doar sănătatea copilului, ci și viața lui. Referitor la antihistaminice, foarte des folosite în tratarea alergiilor, când este vorba mai ales de bebeluși, este musai nevoie de recomandare medicală. Atenție, acestea nici măcar nu pot fi folosite la bebelușii sub patru luni, iar până la împlinirea vârstei de un an, grija în administrare trebuie să fie maximă. De asemenea, nici medicamentele antidiareice sau antivomitive nu sunt sigure pentru copii mici cu probleme digestive, căci au reacții adverse deja dovedite. Una peste alta, părinții trebuie să evite medicamentele pentru ameliorarea răcelii și gripei la copii și să opteze, mai degrabă, pentru alternative naturiste. Obligația lor principală este însă aceea de a merge cu cel mic la medic, singurul în măsură să decidă asupra tratamentului necesar într-o situație sau alta. Iar dacă acest lucru nu este posibil, măcar să-i ceară sfatul prin telefon.