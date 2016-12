Ce riscă restanţierii la întreţinere?

Ce riscă restanțierii la întreținere?

Asociația de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de restanță, afișată pe lista de plată. Din păcate, nu toți locatarii cunosc acest lucru, lipsa de informare nefăcând altceva decât să agite spiritele.De departe, una dintre problemele cele mai mari din cadrul asociațiilor de proprietari o reprezintă restanțierii, fie nevoiași, rău-platnici, de stat sau privați, persoane fizice sau juridice. Când restanțele nu se achită, de multe ori, rău-platnicii ajung să fie executați silit. Realitatea a demonstrat că există situații în care conducerea asociației nu are informații despre datoriile pe care respectivul le are și față de alții. Iar la punerea bunurilor acestuia în executare, asociația riscă să nu-și mai poată recupera sumele res-tante în acel moment, fiind nevoie de alte eforturi, care nu întodeauna se finalizează cu recuperarea banilor.Sunt și cazuri în care locatarii, chiar dacă își asumă restanțele, nu vor să le plătească din cauza penalităților: „Restanțierii noștri, patru la număr, refuză să plătească și penalizările, deși anul trecut au semnat un angajament că vor achita lunar. Cu toate astea, n-au dat încă niciun ban, pe motiv că la asociația vecină, penalitățile sunt mai mici. Adică, legea nu e una pentru toate asociațiile? Ne e frică să nu rămânem fără apă sau căldură din cauza lor. Putem afla cum e cu penalitățile astea și dacă restanțierii pot fi obligați să plătească?” - ni s-a plâns Natalia Gheorghe, în viziunea căreia neplata la timp a întreținerii este un cras dispreț față de locatarii onești, care își rup de la gură ca să-și achite datoriile.Necunoașterea legislației naște… monștriNumărul conflictelor între locatari ar fi fost mai mic dacă ar exista o reală colaborare între proprietari și reprezentanții asociației. La fel de adevărat este că majoritatea proprietarilor nu doar că nu se implică în problemele de interes comun, dar nu participă nici măcar la adunările generale. În schimb, preferă să ia de bune tot felul de informații nefondate. De ce refuză acești restanțieri să plătească? Simplu, pentru că la asociația lor se aplică penalități mai mari comparativ cu altele! De ce este diferit cuantumul penalităților? Pentru că legea permite acest lucru. Este de preferat ca astfel de dileme să fie lămurite la nivelul asociațiilor, pentru că nu toată lumea cunoaște legislația.Și, totuși, există o limită legalăLegislația privind funcționarea asociațiilor de proprietari dă acestora dreptul să stabilească un sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de restanță, afișată pe lista de plată. Atenție, însă, aceeași legislație arată că penalizările nu pot fi mai mari de 0,2 la sută pentru fiecare zi de întârziere și acestea se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile care depășește termenul stabilit pentru plată, fără ca totalul penalizărilor să poată depăși suma la care s-a aplicat. Esențial este ca la nivelul asociațiilor, pre-ședintele să cunoască și să le explice oamenilor aceste prevederi și căile legale de aplicat pentru recuperarea eventualelor debite.Fondul de penalitățiTermenul de plată a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari, afișate pe lista lunară de plată, este de maximum 20 de zile calendaristice. Corect ar fi ca toți locatarii să știe că sumele rezultate din aplicarea penalităților de întârziere vor face obiectul fondului de penalități al asociației de proprietari și se vor utiliza numai pentru plata penalizărilor impuse asociației de către terți și pentru cheltuieli cu reparațiile asupra pro-prietății comune sau alte cheltuieli de natură administrativă.Cum obligi restanțierul să plătească?Asociația de proprietari are dreptul de a acționa în justiție pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit, acțiunea fiind scutită de taxă de timbru. Sentința dată în favoarea asociației de proprietari, pentru sumele datorate de oricare proprietar, poate fi pusă în aplicare pentru acoperirea datoriilor prin orice modalitate permisă de Codul de procedură civilă. Din respect pentru locatarii onești și pentru un climat neconflictual, președintele UAP Constanța apreciază că mai-marii asociațiilor trebuie să-i informeze permanent pe locatari despre stadiul acțiunilor de acest gen, pentru ca oamenii să nu mai tremure de frica debranșărilor.