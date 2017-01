Medicul de gardă

Ce riscă persoanele cu colesterolul prea mic

„Sunt vegetariană, iar lactatele nu le suport decât cu zero la sută grăsime. Pește mănânc foarte rar… Problema e că mi-am făcut analizele, iar colesterolul mi-a ieșit sub limită, pe la 50 valoare. Asistenta care mi-a dat rezultatele mi-a spus că și colesterolul mic dă probleme, și încă mari și m-a sfătuit să merg la un specialist. Eu știu că un colesterol mare e problematic, nu unul mic! A. Damian”.v v vCă extremele ridică întotdeauna probleme, cu atât mai mult când este vorba despre valoarea colesterolului - această componentă atât de importantă a organismului, ne-o confirmă și dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center. Potrivit medicului, colesterolul nu trebuie să ajungă la valori de sub 50 de miligrame pe decilitru. Când analiza arată valori prea mici ale colesterolului, organismul începe să folosească proteine. Or, în aceste condiții, masa musculară începe să aibă de suferit. Când analiza arată valori prea mari, colesterolul începe să se depună pe pereții vaselor de sânge, care se îngustează, din nefericire ajungându-se, de multe ori, chiar la infarct.Tulburări endocrinologice. Lipsa colesterolului din alimentație poate predispune la tulburări endocrinologice și sexuale, co-lesterolul având capacitatea de a acționa și asupra hormonilor sexuali. Pentru a nu se ajunge în astfel de situații este nevoie de un echilibru, alimentația având un rol esențial în menținerea acestuia. Printre alimentele cele mai bogate în colesterol sunt: gălbenușul de ou și organele (ficatul, rinichii, creierul), apoi lactatele și carnea, inclusiv cea de pasăre cu grăsime. Cu mici excepții, carnea de pește este cea mai săracă în colesterol, iar fructele, legumele, alunele, nucile și rapița nu conțin deloc această substanță.