Ce riscă locatarii care se debranşează de capul lor de la RADET

situatia este iesita

de sub incidenta legilor; RADET a devenit o firma de tip mafiot, care nu are doar monopol pe piata, dar si obliga cetatenii sa fie bransati cu forta. Ma mir ca le da voie sa foloseasca repartitoarele. Am inteles ca nu toti au acest drept... Spaima lor pleaca de la faptul ca daca se debranseaza oamenii, ramin fara piata si dau faliment. Si atunci incalca toate legile, pentru a mentine o piata cat mai larga. Cei care vor sa se debranseze si o fac ilegal, gresesc la rindul lor. Nu legal. Dar ei se tem ca nu vor avea bani de platit, cand primaria le da ajutoare generoase individual. Iar cei care nu au drept la ajutoare, au o situatie materiala buna. Ramine de intrebat de ce primaria le da caldura pe gratis la unii? Ce interese are in mentinerea economica a RADET? Legile care au reglementat activitatea RADET au fost gresite de la un bun inceput. Si din pucnt de vedere juridic si tehnic si al economiei de piata. Intentionat. Din pacate, tot timpul s-au bucurat de sprijinul serviciilor secrete si al tuturor partidelor. (Chiar si CDR i-a sustinut, si PDL nu mai vorbim de PSD/PRM etc.) Ramine de analizat daca se merita sa se incalce logica juridica si statul de drept plus economia de piata pentru acest servici abuziv, de tip mafiot. Din pacate, in 23 de ani, ei nu au catadicsit sa gasesca solutii viabile, acceptate de cetateni.