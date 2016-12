Ce riscă angajatorii care-şi păcălesc angajaţii

Ce riscă angajatorii care-și păcălesc angajații

Vineri, 18 Noiembrie 2011

„E obligatoriu ca patronul să ceară certificat medical la angajare? Are el voie să plătească sub salariul minim sau, mai rău, la negru?” (Mihai Pascu).v v vManuela Marcu, specialist în probleme de Resurse Umane, ne-a explicat că noua legislație a muncii îl obligă pe angajator să solicite certificat medical la angajare, fără nicio excepție. Dacă nu se conformează și, mai rău, nu prezintă evidența orelor de muncă prestate de fiecare salariat în cazul unui control al Inspecției Muncii, riscă o amendă cuprinsă între 1.500 și 3.000 de lei.Cât privește angajarea pe un salariu sub nivelul celui minim brut sau refuzul de a pune la dispoziția inspectorilor de muncă documentele solicitate în această direcție, astfel de lucruri se pedepsesc cu închisoare de la șase luni la un an.Cât privește munca la negru, angajatorii depistați primesc amenzi mari, iar dacă e vorba de mai mult de cinci angajați fără forme legale, intervine și pedeapsa penală. Trebuie să știți însă că și persoana depistată că lucrează fără contract de muncă poate primi o amendă cuprinsă între 500 și 1.000 de lei.