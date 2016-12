Ce reguli are concediul fără plată

„Ca salariat, pot să primesc concediu fără plată exact la momentul la care am nevoie? Și aș mai avea o neclaritate: am început un curs de specializare pe cheltuiala mea, dar profesorul a avut un deces în familie și a întrerupt cursul. Recent, ne-a anunțat pe toți că se reia cursul, care nu se face în Constanța. Am dreptul la concediu fără plată sau trebuie să-mi sacrific concediul de odihnă? Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns, L. G.”.v v vSpecialista în probleme de muncă, Mihaela Crivea, precizează că este dreptul angajatului să ceară concediu fără plată, însă numai cu respectarea legislației muncii. Cât privește acordarea unor zile libere neplătite pentru ca în acea perioadă să se finalizeze un curs de formare profesională, din nou, angajatul are dreptul să ceară asta. Însă, este și dreptul angajatorului să respingă solicitarea salariatului, dacă absența acestuia în acel interval de timp ar prejudicia la modul serios desfășurarea activității. Însă, în condiții normale, angajatorul trebuie să aprobe acest tip de concediu.Reguli. În cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să se menționeze cu exactitate data la care urmează să înceapă acel curs și, atenție, cererea trebuie să fie înregistrată cu cel puțin o lună înainte de efectuarea acestuia.De reținut! Pe durata concediului fără plată, salariatul nu prestează activitate și, drept urmare, nici angajatorul nu îi plătește salariul.