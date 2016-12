Ce reglementări i-ar determina pe arendaşi „să nu dea ţepe“

1

nu importa

studiile arendasului! oricine vrea si poate, trebuie sa fie lasat sa ia pamint in arenda. problema e ca arenda trebuie facuta doar cu contract notarial. In contractul de arenda sa se treaca sumele (sau produsele) ce trebuie platite, indiferent de recolta pe care o scoate arendasul. Practica e sa se zica 30% din productie. In conditiile in care doar arendasul poate stabili exact recolta (productia). Daca inchiriezi o casa, un spatiu comercial etc. nu iei 30% din productie. (La casa ce productie ai?) Stabilesti un pret fix, pe care cel ce inchiriaza TREBUIE sa-l plateasca. Altfel e evacuat. Si in agricultura trebuie acelasi tip de contract. Pe un Ha de teren, se plateste x lei (sau produse) pe an. Se face sau nu recolta. Daca e recolta mare, diferenta e a arendasului. Daca recolta e mica, pierderea e a lui. Va trebui sa se asigure pentru calamitati... Ajutoarele de la stat sau UE, trebuie platite arendasului in baza contractelor notariale si numai dupa ce arendasul a achitat sumele datorate, pe chitante. Impozitarea trebuie facuta tot la arendas, asa cum e practica. Atit pe pamint cat si pe valoarea recoltei. Arendasii trebuie sa aiba conditii speciale de creditare, caci pamintul nu e al lor... Nu se poate pune sechestru pe pamintul altuia... sau scos la vanzare fortata... Pretul arendei, trebuie se fie aliniat la arendele din UE. Cred ca va dati seama de ce : daca se aliniaza preturile la produse, energie, gaze, etc... trebuie aliniate si pretul arendei; in plus, daca pastram un pret prea jos, vor putea apare arendasi de la anu, din UE, care sa ia pamint in arenda aici... mult mai ieftin ca la ei... Inainte de 1944, statul se implica in stabilirea pretului arendei si invoielilor agricole dintre lucratori si proprietari. Poate ca ar trebui sa se reia acest obicei...