Ce primiţi dacă donaţi sânge

Ce primiți dacă donați sânge

„Din nevoie de bani, eu și soțul ne-am gândit să donăm sânge. Am auzit că se recoltează în cantitate mare și că se dau unele drepturi. Avem voie să mâncăm ceva înainte de donare, ca să nu ni se facă rău? E limită de vârstă? Cu mulțumiri pentru informații, Clara Valeriu”.v v vÎn primul rând, trebuie să știți că la o donare se recoltează 450 ml de sânge, cantitate care se reface ca volum în câteva ore, iar la nivel celular, în două săptămâni. În al doilea rând, veți beneficia și de următoarele facilități: l Analize gratuite precum Rh, grupa sanguină, teste specifice pentru depistarea hepatitei B, C, HIV (SIDA), HTVL (Leucemie), VDRL (Sifilis) și ALT (probe hepatice) l La cerere, există posibilitatea efectuării ulterioare și a altor analize gratuite: calcemie, glicemie, transaminaze, colesterol, EKG, radiografie pul-monară l Un alt beneficiu al donatorului este și obținerea unei adeverințe care-i va permite să călătorească cu mijloacele de transport în comun, vreme de 30 de zile, cu o reducere de 50 la sută l Donatorul se va bucura și de o zi liberă dacă are statutul de angajat cu carte de muncă l Șapte bonuri de masă în valoare de aproximativ 60 de lei completează lista facilităților unei persoane care donează voluntar sânge.Se poate mânca puținLucrurile nu sunt atât de drastice, stimată doamnă Valeriu, întrucât, înainte de a dona, puteți mânca, dimineața, în cantități mici, desigur, doar alimente bogate în vitamine. De asemenea, puteți bea cât mai multe lichide, însă va trebui să evitați ceaiul, cafeaua sau alte băuturi care conțin cofeină. De asemenea, cu cel puțin o zi înainte, nu trebuie să consumați mâncăruri grase, căci analizele ar putea fi afectate din această cauză. Atenție, înainte și după donare, cel puțin o oră, va trebui să nu fumați, asta, dacă sunteți fumătoare.Referitor la limita de vârstă, pe lângă alte condiții, donatorul trebuie să aibă vârsta între 18 și 60 de ani.Indiferent de motivele pentru care aleg să doneze, donatorii trebuie să fie siguri că vor ajuta la salvarea unor vieți aflate în cumpănă.