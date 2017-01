Ce plătiţi la asociaţie când lipsiţi de acasă?

Ce plătiți la asociație când lipsiți de acasă?

Chiar dacă s-au mutat temporar sau definitiv în țara unde muncesc, proprietarii nu sunt scutiți de la plata cheltuielilor de întreținere.Faptul că nu locuiesc în apartament nu scutește proprietarii de la o serie de obligații financiare către asociația din care fac parte. Aceasta este o problemă pe care în mod special cei plecați la muncă în afara țării o consideră abuzivă și nu sunt dispuși s-o mai înghită: „Acum patru ani, a plecat ginerele meu la muncă în Italia. Chiar președintele de bloc ne-a învățat să facem o cerere și să-l scoatem de la întreținere. După un an și ceva, a plecat fiica mea, am făcut la fel, am rămas la întreținere numai eu și nepoata mea, de 14 ani. Din ianuarie o să plecăm și noi, apartamentul o să rămână gol. Am făcut cerere să ne scoată pe amândouă de la întreținere, ne-a primit-o, dar mi-au cerut să le spun cum o să plătim în continuare cheltuielile comune, prin cont sau printr-o rudă. În plus, dacă tot m-a prins, mi-a cerut bani pentru piesele pe care le-a comandat pentru lift, care e stricat de două luni. Mi-a mai spus că liftul o să-l plătim în continuare, și femeia de serviciu și altele.... Căldura, înțeleg s-o plătim, n-am apucat să ne debranșăm că nu era sigură plecarea, dar liftul și femeia de serviciu… e ceva de neconceput. Am fost mereu abonați la Cuget liber, copiii îl citesc și în Italia, de pe internet și m-am gândit că mă puteți lămuri, că nu-mi place să fim luați de fraieri și nici să las lucrurile nelămurite aici. Vă mulțumesc mult!” (Lili Constantin).Nimeni nu e luat de… fraier!Așa cum ne-a explicat vicepre-ședintele Uniunii Asociațiilor de Proprietari, Adrian Ganea, de-branșați total sau parțial de la utilități, proprietarii care pleacă de acasă pentru o perioadă mai îndelungată au obligația să-și plă-tească cheltuielile către asociație, chiar dacă nu mai locuiesc în imobilul respectiv. Aceste obligații fac obiectul cotei părți indivize, care se calculează pentru folosirea spațiilor comune din bloc, raportată la suprafața utilă a imobilului. Cu alte cuvinte, proprietarii au de plătit reparațiile și service-ul liftului, lucrările de reparații ale teraselor, interfoanelor, conductelor comune, dar și activitățile gospodărești, inclusiv salariul femeii de serviciu, al administratorului, indemnizația președintelui.Ce nu se plăteșteÎnainte de a pleca, locatarii trebuie să știe că asociația îi va scuti de toate cheltuielile comune care se repartizează la numărul de persoane, dar și de iluminatul scării și al energiei electrice consumate pentru funcționarea liftului. Practic, partea comună ce nu se poate abandona, chiar dacă familia respectivă renunță la folosirea acesteia, intră la plată – a completat A. Ganea.Liftul, eternul măr al discordieiCât privește cheltuielile privind funcționarea și întreținerea liftului, subiectul a determinat, de-a lungul anilor, nenumărate conflicte între cei de la parter, etajul întâi și locatarii de la etajele superioare. Din păcate, la fel de nemulțumiți de această corvoadă sunt și cei din apartamentele rămase libere: „Președintele asociației trebuie să le explice oamenilor că asta prevede legea, locuiesc sau nu în apartament, proprietarii sunt obligați să plătească pentru lift cheltuielile de service, verificări și revizii, piese de schimb. Dacă ar pleca majori-tatea locatarilor de pe scară, ce s-ar întâmpla, ar plăti două-trei familii tot ce înseamnă cheltuieli pe parte indiviză? Situații similare sunt și în apartamentele de vacanță, unii sunt branșați, alții debranșați fără a-și asigura altă sursă de căldură conform legii și aduc daune provocate de igrasie vecinilor. Noi am tot cerut modificarea legii, astfel încât locatarii să poată hotărî singuri în anumite situații, dar guvernanții au avut alte probleme!”.Forme de platăCât privește formele de plată ale acestor cheltuieli, în urma comunicării cu administratorul sau președintele, cei plecați din țară pot vira suma respectivă în contul asociației sau pot plăti în avans, tot în contul asociației, o anumită sumă, care se va regulariza în timp. Sau, dacă proprietarul are o persoană de legătură, un vecin, poate ajunge la o înțe-legere pentru achitarea acestor obligații. Dacă aceste sume nu sunt plătite, sunt considerate restanțe, iar proprietarii vor suporta, la un moment dat, consecințele.