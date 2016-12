Ce nu i se poate refuza unui angajat

„Am cerut un act adițional la contractul meu de muncă, la care nu am primit copie, însă doamna de la Personal mă tot amână. Eu cred că nu vrea să mi-l dea, nu cunosc motivele. N-aș vrea să ajung până la director pentru atâta lucru înainte să știu dacă am sau nu dreptul să primesc un act personal. Eu nu cer să-mi dea hârtii de-ale colegilor…”.v v vOri de câte ori un angajat solicită un document, departamentul de Resurse Umane din cadrul firmei unde lucrează are obligația de a i-l înmâna - ne-a spus Mihaela Crivea, specialist în probleme de muncă.De asemenea, ar fi bine ca fiecare angajat să știe că, potrivit actualei legislații, anga-jatorul are obligația de a întocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariați. Acest dosar se păstrează la sediu, în condiții bune, care să favorizeze degradarea actelor. În plus, dacă inspectorii de muncă solicită acest lucru cu ocazia controalelor, dosarul trebuie să fie prezentat și acestora.Printre altele, dosarul personal al salariatului trebuie să cuprindă și actele adiționale și celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale de muncă, dar și documente privind cercetarea și aplicarea sancțiunilor disciplinare, unde este cazul.