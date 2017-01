Sfaturi de la specialiști

Ce n-ar fi bine să plătim cu cardul de credit

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Este perioada care presupune cheltuieli mai mari, ai nevoie de bani, iar un card de credit ți se pare soluția problemelor tale financiare. Chiar dacă un card de credit te poate ajuta, dacă nu îl folosești când trebuie, potrivit http://www.ghid-financiar.ro, te poate ruina din punct de vedere financiar. Tocmai de aceea ar trebui să te gândești la anumite aspecte de două ori înainte să folosești cardul de credit, cum sunt următoarele:Cât credit disponibil ai?Înainte de a folosi cardul, estimează cât credit disponibil mai ai. Chiar dacă băncile importante au eliminat taxele în plus și au impus un plafon de deductibilitate, ar trebui totuși să nu depășești acea limită. Ai putea să-ți mărești dobânda sau să-ți micșorezi scorul de credit.Plata creditului ipotecarNu se recomandă să faci un obicei din plătirea creditului ipotecar sau chiriei cu cardul de credit. Până la urmă, nu este bine să folosești o metodă de a plăti o datorie care va duce la acumularea unei alte datorii, dacă nu-ți permiți.TaxeleDacă vrei să-ți achiți taxele cu cardul de credit, va trebui să plătești și o taxă de servicii, care poate fi de la 2% până la 3%. Este ceva în plus față de rata dobânzii cardului tău de credit. De asemenea, emitenții cardurilor de credit vor fi mai sceptici cu privire la aprobarea unui nou card de credit dacă vor vedea că faci lucruri riscante.Factura medicalăRata dobânzii asociată cardului de credit poate face ca plata facturilor să se facă mai greu. Dacă nu vei putea face plata la timp, îți pot altera scorul de credit și-ți poți mări rata dobânzii.NunțiToți banii pe care-i dai pe servicii sau obiecte care au legătură cu nunta trebuie restituiți cu dobândă. În plus, este ușor să depășești limita de credit, atunci când vrei să ai parte de o nuntă de vis. Asta poate duce la taxe în plus sau la suprasolicitarea cardului de credit.Obiecte neimportanteEste atât de ușor să-ți folosești cardul de credit, că nici nu realizezi cât de mult cheltuiești. 100 lei colo, 100 lei dincolo și se pot aduna cu ușurință 300 de lei cu tot cu dobândă. Dacă nu îți poți achita soldul, va trebui să suporți mai multe taxe.Taxa de școlarizarePlătirea taxei de școlarizare cu ajutorul cardului de credit poate face mai mult rău decât bine. În majoritatea cazurilor, nu-ți vei putea achita soldul și va trebui să plăteși mai multă dobândă.