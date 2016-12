„Ce mi-e piaţa, ce mi-e hipermarketul? Tot un drac!“

1

da, un articol bun;

de mult s-au semnalat astfel de situatii, dar degeaba... problema pleaca de la faptul ca vanzatorii in piata nu-s si producatori, asa cum ar trebui, conform legilor; ei nu vand marfa lor... merg la angrosisti de unde iau marfa si vand in detaliu; toti sunt simpli precupeti; PZD promitea o reglementare noua in domeniu, dar au lasat-o moale dupa alegeri... Doar precupetele ii voteaza pe ei?!!! la fel si angrosistii; in fapt, fac ce vor cu marfa... daca vor sa li se strice pe taraba, cine ce are cu ei? cel mai neplacut aspect e ca nu-ti dau voie sa alegi marfa. In astfel de conditii, normal ca te duci la supermarket si ii lasi in plata Domnului... Cine va obliga sa cumparati de la ei, daca sunt nesimtiti si mafioti? aveti o singura arma: boicot-ul economic. Daca il veti aplica si veti vorbi si cu vecinii... ii ingenuncheati. Daca nu, luati de la ei si apoi plingeti-va la gazete... sa va rezolve ei treburile...