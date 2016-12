Ce măsuri îţi iei când împrumuţi o rudă

Din ciclul „Cum să ne ferim de țepe!“

Ce măsuri îți iei când împrumuți o rudă

A curs în presa românească multă cerneală pe tema țepelor luate chiar în sânul acelorași familii, provocate de amnezia unor rubedenii de a restitui banii împrumutați în lipsa unui act oficial, pe motiv că… sângele apă nu se face!Asupra unei asemenea situații se află și Marina Popescu. Femeia ne-a mărturisit că este recunoscută între rude drept… bunul samaritean, pentru că niciodată nu a refuzat să-i ajute pe cei aflați în nevoie: „Nu pot s-o refuz pe mătușa soțului meu, dacă tot am bani, vreau s-o împrumut că este la necaz. Problema e că nu se știe niciodată, rude, rude, dar brânza e pe bani, nu vreau să rămân cu buza umflată, nu e vorba de puțini bani. Plus că m-am fript de vreo două ori, cu alte neamuri, care au uitat să-mi înapoieze banii împrumutați… știți vorba noastră românească: «Sângele apă nu se face!». Mi-a fost mie rușine de rușinea lor… una dintre ele a plecat în Spania și, de patru ani, tot îmi promite că-mi dă banii înapoi… Toți îmi spun să nu mai dau bani pe încredere nici fratelui meu. Ca să fiu sinceră, nici nu știu ce trebuie să fac legal ca să nu mai fiu păcălită. Citesc Cuget Liber șim-am gândit că e posibil să mă ajutați dumneavoastră cu niște sfaturi juridice. Cu stimă și mulțumiri!”.Contract notarial de împrumutSă fim sinceri, când un frate, un cumnat sau o mătușă de prim rang îți cere cu împrumut bani, știind că îi și deții, este foarte greu s-o refuzi și cu atât mai delicat să cauți o formulă legală care să ateste împrumutul, chiar dacă suma este consistentă. Notarii cu care am discutat sunt de părere că tocmai din cauza acestei reticențe, rudele, fie și foarte apropiate, au ajuns să se păcălească între ele.Pentru a nu se ajunge în situația de a… fluiera a pagubă sau a se declanșa conflicte iremediabile între rude ori alte persoane angajate într-un împrumut bănesc, se recomandă încheierea unui contract de împrumut simplu, evident, printr-un cabinet notarial public. Avantajul acestuia este că are titlu executoriu, ceea ce înseamnă că la data scadentă a plății ratei împrumutului, dacă nu se achită suma convenită, persoana în cauză poate fi executată silit cu bunurile mobile și imobile de care dispune la acel moment.Riscurile stau la pândă…Chiar și după încheierea unui contract de împrumut simplu, există riscul să fluierați a pagubă, iar așa ceva se poate întâmpla dacă persoana împrumutată nu deține, pe numele ei, niciun bun mobil sau imobil. Având în vedere nenumăratele precedente în acest sens, notarii sunt de părere că înainte de încheierea contractului de împrumut, cel care dă banii ar trebui să obțină dovezi certe că persoana împrumutată deține, pe numele ei, atâtea bunuri cât să acopere valoarea împrumutului nerestituit, la o adică…Proba cu martoriPe de altă parte, consilierul juridic Carmen Gigică a ținut să precizeze că la împrumuturile între rude, dacă intervin probleme cu restituirea banilor, este permisă și administrarea probei cu martori: „Însă, pentru asta, ar trebui să existe măcar un început de dovadă scrisă. Ori, să reiasă clar că între părți există asemenea raporturi de rudenie sau de altă natură, încât au fost în măsură să împiedice preconstituirea unui document scris, care să ateste acel împrumut”.Totuși, cei implicați în astfel de tranzacții, indiferent de legăturile de rudenie, trebuie să știe că dovada unui împrumut nu se poate face decât prin document notarial autentic sau prin act sub semnătură privată.