Ce mare supărare au clienţii şi comercianţii din Piaţa Griviţei

Ce mare supărare au clienții și comercianții din Piața Griviței

Ştire online publicată Marţi, 30 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

După ce degradarea platoului descoperit al Pieței Griviței atinsese cote maxime, s-a trecut la modernizarea acestuia, lucrările finalizându-se recent. Deși apreciază posibilitatea de a practica un comerț civilizat, piețarii sunt supărați foc din cauza costurilor exagerate ale chiriei pentru tarabe, iar clienții tună și fulgeră pentru că prețurile cresc galopant.În ultimii ani, prețurile fructelor, legumelor de sezon și nu numai au tot crescut și cresc în continuare. Ca să nu mai vorbim că, la români, spre deosebire de alte țări, înaintea sărbătorilor, comercianții și-au făcut obiceiul de a umfla și mai mult tarifele. Dacă e să ne referim la comercianții și producătorii din Piața Griviței, de exemplu, aceștia pun umflarea prețurilor pe seama costului piperat al chiriei pentru noile tarabe: „Lucrăm numai pentru piață! Cu 1500 lei chirie pe lună, n-ai cum să vinzi ieftin, să mulțumești clientul! Au făcut frumos, avem condiții, am scăpat de tarabele pline de rugină și rupte, cârpite, vai de ele, dar o să rămânem cu marfa nevândută. Păcat de munca noastră! Ar trebui să mai ieftinească tarabele, că nu mai facem față! Plus că ni se strică marfa, toată munca noastră e în zadar!” – ne-a spus, negru de supărare, un comerciant.„De fiecare dată când vin în piață, cumpăr mai scump. E aproape de mine piața, că n-aș mai călca aici, e totul scump din cale-afară! Dacă vrei ceva la ofertă, trebuie să aștepți să li se ofilească marfa. Ei se plâng că plătesc dări mari, de-aia măresc tot timpul prețurile. Plus că, și după modernizare, uitați-vă cum mișună bișnițarii, toți dubioșii și hoțomanii! Ar trebui să pună niște camere video dacă tot s-au pus pe modernizat, că ne fură ăștia cu totul! Ce haos o să fie de Paște aici, mă ia cu fiori!” – este de părere Marieta Dan.„Am renunțat la scumpire!“Înainte de a intra în detalii, șeful Serviciului Administrativ din cadrul Direcției Piețe, Târguri și Oboare Constanța, Ion Ciobanu, a ținut să precizeze că tarifele pentru închirierea unei tarabe sunt neschimbate din anul 2007. Ne-a confirmat însă că a existat o tentativă de mărire a acestora înainte de Paște, dar s-a renunțat la idee.Cât privește costurile pentru o tarabă, acestea pornesc de la 11 lei pe zi, la care se adaugă un tarif pentru cântar, în cazul producătorilor și alți nouă lei pe metrul pătrat pentru extinderea din fața tarabei. Asta înseamnă un tarif total de 25 de lei pe zi, deci 750 de lei pe lună. Se poate ajunge, într-adevăr, la preț dublu, de 1500 lei pe lună, însă numai în cazul celor care închiriază o tarabă dublă: „O tarabă are un metru pătrat, iar cele de doi metri pătrați sunt de două locuri. Cei care au două tarabe plătesc dublu, dar achită o singură taxă pentru cântar. Unii au luat o masă întreagă, alții au împărțit masa. Am încercat să le creăm condiții, să aibă toți platoul acoperit. Am negociat două zile cu ei, să-i împac, nu voiau să stea la masă cu anumite persoa-ne, au afinitățile lor. Plus că nu-i obligă nimeni să facă extindere la tarabă. Nu am crescut nici cu cinci bani prețul tarabelor”.Noile tarabe, din acril antibacterianReferitor la costurile modernizării acestui platou al Pieței Griviței, Ion Ciobanu a precizat că numai tarabele au costat 31.000 lei, prețul total al investiției ridicându-se la 95.000 lei. Eforturile financiare ale Direcției Piețe, Târguri și Oboare au vizat îmbunătățirea condițiilor de comerț și de igienă, de aceea, tarabele sunt din acril antibacterian, material care împiedică dezvoltarea microbilor, lucru esențial pentru sănătatea publică: „Dincolo sunt tarabe mai vechi, cu blaturi metalice. Dacă avem bani, încercăm să le schimbăm pe toate!”.Cât privește montarea unui sistem de supraveghere cu camere video, decizia stă în mâinile primăriei și Poliției locale. Însă Direcția Piețelor a făcut demersuri pe lângă autoritățile locale ca mai ales în perioada premergătoare Paștelui, oamenii legii să patruleze mai mult în zonă, astfel încât să nu se mai vândă miei din portbagaj, ci numai din hală, iar ordinea să nu mai aibă de suferit.