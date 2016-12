Ce mai reclamă constănţenii la Protecţia Consumatorului?

Ce mai reclamă constănțenii la Protecția Consumatorului?

De la începutul anului și până în prezent, la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța au fost înregistrate 1013 reclamații, 60 la sută dintre acestea fiind întemeiate. Petițiile se fac în scris și numai de către titularul contractului.Din valul de plângeri, ponderea o dețin nemulțumirile privind serviciile TV prin cablu, internet, telefonie fixă și mobilă, serviciile de furnizare a energiei termice și electrice și, ca element de noutate, calitatea comerțului on-line.De câte ori nu vi s-a întâmplat ca televizorul dumneavoastră să nu recepționeze anumite programe TV sau, brusc, să vă dispară din grila care a stat la baza încheierii contractului un program sau altul? De câte ori nu v-ați trezit cu facturi duble sau cu întreruperi prelungite la serviciul de internet? Sau cu absența semnalului, cu întârziere peste limita din contractul de instalare a serviciilor contractate, cu refuzul plății anticipate a abona-mentului, cu facturarea unor servicii de care nu beneficiați sau cu factu-rarea serviciilor de telefonie și după predarea aparatului? Ori, chiar mai rău, ați fost somați că aveți facturi restante de peste trei ani?Ce-ați făcut? V-ați enervat și ați așteptat să se rezolve de la sine? Ați telefonat firmei de cablu, apoi, supărat că problema dumnea-voastră a rămas nerezolvată, v-ați dus glonț la Protecția Consumatoru-lui? Aflați că din totalul petițiilor, 30,1 la sută vizează prestarea nesatisfăcă-toare a acestui tip de servicii.Primul pas: plângere către prestatorOri de câte ori sunteți nemulțumiți de calitatea serviciilor prestate de furnizorii de cablu TV, internet și/sau telefonie fixă și mobilă, după cum ne-a explicat Dionisie Culețu, comisarul șef al Comisariatului Județean pentru Protecția Consu-matorilor Constanța, primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să vă adresați direct la prestator. Numai dacă rezultatul primit nu este cel așteptat vă puteți îndrepta cu o petiție către CJPC Constanța. De reținut că petițiile se fac în scris și numai de către titularul contractului.Apa caldă și căldura, alte ofuri ale constănțenilorPe locul secund în ierarhia serviciilor pe-nalizate în mod special de cei care lo-cuiesc la bloc se si-tuează neasigurarea confortului termic în locuințe datorită furni-zării sub parametri a agentului de încălzire sau a apei calde me-najere. Chiar dacă s-a sistat căldura, dacă se întâmplă să aveți probleme cu furnizarea apei calde menajere, dar și cu costu-rile prea mari ale facturilor, ar trebui să vă adresați asociației de proprietari sau de locatari din care faceți parte, pentru o primă cale de soluționare cu furnizorul de servicii. „Abia în situația în care nu s-a ajuns la o rezol-vare pe cale amiabilă, asociația de proprietari se poate îndrepta cu o petiție la Comisariatul pentru Protecția Consumatorului“ - ne-a mai spus comisarul șef D. Culețu.Fluctuații de curent electric, tensiune scăzută etc.Referitor la plângerile privind calitatea necorespunzătoare a serviciilor de furnizare a energiei electrice, cele mai multe nemulțumiri s-au referit la tensiunea scăzută și/sau fluctuațiile de curent, contoare arse, transformatoare defecte, facturare consum eronat, întreruperi repetate de curent, factu-rarea unui consum mult mai mare decât cel înregistrat de contor, cabluri rupte și întreruperi pe termen lung a energiei electrice, facturare greșită, aparate electrocasnice arse, somație plată nejustificată. Am prezentat această listă, pentru ca în eventualitatea în care întâmpinați asemenea probleme, iar prestatorul închide ochii la plângerea dumneavoastră, să sesizați Protecția Consumatorului.Nici comerțul on-line nu este iertatDe departe, un element de noutate ca și subiect de reclamație îl reprezintă hibele comerțului prin internet, site-urile de comerț on-line din România mărindu-și vânzările an de an cu peste 50 la sută. Nemul-țumirile s-au referit la produse în garanție cu defecte, livrarea altui produs decât cel comandat, nerespectarea angajamentului de livrare pentru un produs comandat, condiționarea unei comenzi de înca-drarea într-o sumă minimă impusă etc.Ce ar trebui să aveți în vedere când cumpărați on-line? De la cine cumpărați? Cât și cum plătiți? Ce se întâmplă dacă, după ce ați comandat, vă răzgândiți? Cui vă adresați dacă întâmpinați asemenea probleme? Ce amenzi riscă cei care-și păcălesc clienții? Sunt întrebări ale căror răspunsuri le veți regăsi într-o viitoare ediție a ziarului nostru.