Ce legume şi fructe previn îmbătrânirea

Ce legume și fructe previn îmbătrânirea

Ştire online publicată Marţi, 09 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Îmbătrânirea, acest fenomen ireversibil, poate fi ținută la distanță cu ajutorul unor alimente miraculoase, care te vor ajuta să-ți menții mult timp vigoarea. Specialiștii au întocmit o listă cu cele mai recomandate legume și fructe care încetinesc îmbătrânirea:Căpșunile pentru inimă, oase și ochi sănătoși. Bogate în vitamine (C, B și K), dar și în minerale (calciu, fier și potasiu), căpșunile au proprietatea de a proteja inima, precum și de a scădea nivelul colesterolului „rău“ din sânge, ceea ce înseamnă că pe viitor vei avea șanse reduse de a face boli cardiovasculare. Doar opt căpșuni conțin întreaga doză de vitamina C recomandată zilnic, iar acțiunea lor antiinflamatoare previne afecțiunile încheieturilor, cum ar fi artrita reumatoidă. În plus, furnizează aportul necesar de antioxidanți, care vor neutraliza atacul radicalilor liberi asupra retinei și-ți va menține ochii sănătoși.Fructele de pădure mențin pielea tânără. Mure, zmeură, dude, afine - toate aceste fructe sunt delicioase și cu proprietăți antiîmbătrânire. Datorită cantității însemnate de betacaroten din conținutul lor, razele UV nu mai au același efect nociv asupra sănătății pielii, iar tu vei avea un ten luminos și fără pete pentru mai mult timp. În plus, afinele accelerează metabolismul și ajută la pierderea kilogramelor în plus, care tind să se acumuleze după o anumită vârstă.Cireșele mențin tonusul. Deoarece conțin serotonină și melatonină, cireșele favorizează somnul și-ți asigură o noapte liniștită. Se recomandă cât mai multe fructe și atunci când te confrunți cu dureri de oase și musculare, specifice celor care fie lucrează mult timp în picioare, fie, dimpotrivă, petrec ore îndelungate la birou.Roșii pentru combaterea osteoporozei. Legumele cu cea mai mare concentrație de licopen, un antioxidant puternic, gustoasele roșii au capacitatea de a întări structura osoasă și astfel te ajută să preîntâmpini unul din principalele semne de îmbătrânire: osteoporoza. Pe lângă aceasta, licopenul reduce numărul trigliceridelor și are grijă ca arterele să nu se îngroașe din cauza depunerilor de grăsime. Castraveții, ca antirid. Pot fi consumați și de persoanele care nu sunt obișnuite să bea multă apă zilnic. Lichidele din compoziția lor, complexul de vitamine B, precum și vitaminele A și E hidratează celulele de la suprafața pielii și stimulează producția de colagen pentru ca tenul să-și mențină elasticitatea timp îndelungat. Salata verde reîntinerește celulele organismului. Conine o cantitate importantă de magneziu, un mineral care are capacitatea de a stimula regenerarea țesuturilor, a nervilor și a celulelor musculare.