Medicul de gardă

Ce legătură are brânza cu cariile

„În ultima vreme am tot avut probleme cu dantura, am început să fac cărare la dentist. Ultima dată, când așteptam să-mi vină rândul, doctorul a ieșit pe hol și m-a văzut că mestecam gumă. Și mi-a spus că dacă nu vreau să-i mai dau de lucru, să arunc guma și să mănânc mai bine brânză, că e bună pentru carii. Am crezut că glumește, dar m-a asigurat că e treabă serioasă. Ce legătură are brânza cu cariile? Problema e că eu sunt cu cașcavalul, nu mănânc deloc brânză!” (Irina D.)v v vDoamnă Irina, chiar dacă vi s-a adresat cu un aer de glumă, sto-matologul v-a vorbit cât se poate de serios. Asta, întrucât și medicul stomatolog Cecilia Stănică ne-a confirmat că toate studiile făcute pe această temă au arătat că brânza este mai bună pentru dantură comparativ cu guma de mestecat. Totul, din cauză că brânza ajută la reducerea formării cariilor întrucât are capacitatea de a neutraliza acidul care formează placa dentară: „În plus, s-a demonstrat că lactatele fermentate fac din cavitatea bucală o zonă mult mai alcalină, iar asta are consecințe benefice asupra danturii și, pe cale de consecință, și vizitele la stomatolog vor fi reduse. De asemenea, s-a constatat că tot brânza formează o peliculă protectoare pentru dantură. Mai exact, cu cât nivelul PH-ului este mai mare (mai alcalin) la suprafața dintelui, cu atât este mai protejat împotriva eroziunii dentare, din cauza căreia apar și cariile”.Un alt motiv pentru care brânza protejează dinții este acela că prin consumul de brânzeturi, se secretă și mai multă salivă, iar asta ajută la menținerea unui nivel normal al PH-ului. Medicul este de părere că părinții trebuie să aibă în vedere educarea copiilor astfel încât să-i încurajeze să renunțe la guma de mestecat și să mănânce mai multă brânză, pentru a avea dințișori sănătoși.