„Ce-l doare pe notar cât şi ce declar eu?“

„Ce-l doare pe notar cât și ce declar eu?“

Supărat că notarul prea „vroia să le știe pe toate“, nu a mai continuat perfectarea tranzacției la același birou notarial, deși plătise consultația juridică și onorariul pentru antecontractul de vânzare. Acum își cere înapoi taxele, dar nu i se dă niciun ban.„Eu înțeleg că piața notarilor a dat înapoi, că nu se mai vinde sau cumpără în draci ca acum doi-trei ani. Asta e criza, nu mai are lumea bani! Dar nu pricep de ce unii notari sunt mai altfel decât alții – ni s-a plâns A. Geană (57 ani). De exemplu, sora mea a plătit înainte să facă niște acte notariale taxa de consultație juridică, mi se pare normal, se pierde mult timp ca să explici omului ce și cum, se respectă niște reguli, i s-a dat chitanță, OK. După ce și-a terminat actele, notarul i-a scăzut suma aia pentru explicații juridice din totalul taxei, tot e ceva! Notarul la care am mers eu, o persoană foarte amabilă și cu răbdare la început, cred că lucrează după alte legi. S-a întâmplat că am făcut un antecontract de vânzare la o casă, am plătit înainte consultația juridică, după aia taxa pe antecontract. Când a văzut că nu mai vreau să merg mai departe cu actele la el (mi s-a părut dubios că prea voia să le știe pe toate, prețul adevărat cu cât vindem și alte chestii personale, nu pot să le spun public, în fond, ce-l doare pe notar cât declar eu? Nici eu nu sunt dus la biserică și i-am cerut înapoi taxele. Omul m-a trimis fix la plimbare. Unde e amabilitatea de la început? O fată de la cabinet mi-a spus că ce e plătit, e bun plătit! Nu mai înțeleg nimic!”Când spiritele se încing…Astfel de situații mai apar, sunt chestiuni inerente în locuri unde taxele sunt considerate destul de mari, însă notarul Ana Tudor ne-a explicat că ele ar putea fi evitate dacă ambele părți „și-ar mai ține din nervi acasă. Era suficient să i se arate pur și simplu normele după care se stabilesc onorariile pentru serviciile prestate de notarii publici, iar clientul ar fi înțeles că toate astea nu le stabilește notarul, ci Consiliul Uniunii Națio-nale a Notarilor Publici, cu apro-barea ministrului Justiției. Este Legea notarilor publici și a activi-tății notariale pe care notarul e obligat s-o respecte”.Referitor la dilemele cititorului nostru, Ana Tudor a precizat că taxele pentru consultațiile juridice în materie notarială, scrise sau verbale, se deduc din onorariul final numai dacă, în baza acestora, părțile au încheiat un act notarial la același birou notarial pentru care s-a perceput onorariul stabilit potrivit tarifelor prevăzute în normele în vigoare: „Poate acum o să înțeleagă de ce sora sa a beneficiat de această facilitate!”.Aceeași explicație este valabilă și în cazul antecontractului de vânzare, unde onorariul se stabilește în raport cu valoarea părții din preț plătită, indiferent de natura bunului. Dacă, ulterior, contractul de vânzare-cumpărare se va autentifica la același birou notarial la care s-a autentificat și antecontractul de vânzare-cumpă-rare, din onorariul final stabilit pen-tru contract se deduce onorariul achitat pentru antecontract. Dacă actele se fac la alt cabinet, într-adevăr, ce-i plătit, e bun plătit, a conchis notarul, care punctează încă o dată că nu este nimic în afara legii în situația semnalată.