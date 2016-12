Ce înseamnă să ai hipertensiune

„Cunosc persoane care au avut probleme cu tensiunea toată viața și au trăit și peste 80 de ani. Recunosc, mă bazez pe asta și nu prea iau în serios că tensiunea mea, mai ales când mă supăr, crește, am avut și peste 18. Problema e că am început un tratament, dar m-am lăsat de el, ca să nu mă mai îndop cu alte chimicale, destule luăm din mâncare. Am 41 de ani și vreau să știu dacă trebuie musai să respect tratamentul. Cu stimă, Geta Pascu”. v v vCu astfel de probleme nu este de glumit, este de părere dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center. Și asta, din cauză că hipertensiunea arterială ne arată cum stăm cu sănătatea vaselor sangvine din organism. Cu atât mai mult în jurul vârstei de 40- 45 de ani, medicul consideră că trebuie acordată o atenție și mai mare inimii. Asta presupune un examen cardiologic anual, pe baza căruia specialistul să poată descoperi eventuale probleme. La fel de importantă este și vizita periodică la medicul de familie, cu ocazia căreia se pot descoperi atât problemele privind fluctuațiile tensiunii arteriale, cât și alte afecțiuni. Așadar, prevenția sau tratarea din fașă a unor boli sunt extrem de necesare. Ce înseamnă hipertensiune. Se consideră tensiune arterială mare o presiune a sângelui pe artere de 140/90 mmHg sau mai mare. Practic, în stările hipertensive, dacă persoana respectivă are valori depășite și ale colesterolului, și ale trigliceridelor, riscă accident cerebral vascular, infarct de miocard. Or, pentru a evita toate aceste complicații ale tensiunii arteriale crescute sau ale fluctuațiilor mari de tensiune, trebuie respectat întocmai tratamentul prescris de medic și nu întrerupt când constatăm că ne simțim mai bine.