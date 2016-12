Medicul de gardă

Ce înseamnă pubertate normală

„Fetița mea o să intre la toamnă în clasa zero. M-a atenționat că n-o să meargă la școală, din cauză că râd copiii de ea pentru că e cea mai dezvoltată, ca să nu spun mai mult… Educatoarea m-a sfătuit să merg la doctor cu ea, că-i apar semne de pubertate. Ea are aproape 6 ani. La ce vârstă apar primele semne de pubertate normală?” - întreabă o mamă îngrijorată, în primul rând, de atitudinea unor copii atât de mici față de asemenea situații.Într-adevăr, și dr. Kati Blacioti, medic primar pediatru în cadrul Clinicii Homeomed, ne-a confirmat că primește suficiente semnale de la părinți, disperați de ritmul mult prea alert în care se dezvoltă unii copii, pubertatea precoce fiind un subiect larg dezbătut. Cât privește semnele pubertății normale, ca să-i spunem așa, acestea încep să se manifeste între vârsta de 8 - 12 ani la fete și 9 -14 ani la băieți. De regulă, în aceste intervale de timp, la copii încep să apară o serie de schimbări fizice puse pe seama producerii de estrogen și testosteron. Medicul recomandă însă părinților ca ori de câte ori observă modificări pe care le consideră nepotrivite în raport cu vârsta copilului, să ceară părerea unui specialist.Subiectul fiind unul complex, detalii privind pubertatea precoce, dar și despre cea considerată normală veți putea afla într-o altă ediție a ziarului nostru.