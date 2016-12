Ce-i mai impută constănţenii lui Mazăre

6

poate voi face si eu plangere contra primarului Mazare

si cred ca voi gasi o cale sa o facem in grup,adica miile de constanteni nemultumiti de faptul ca primarul incalca legea,nu numai cea morala ci si penala;in primul rand problema cu maidanezii -pune siguranta oamenilor in pericol prin lasarea sa se inmulteasca necontrolat zeci de mii de caini,in al 2 lea rand ,primaria nu a aplicat nici macar castrari in ultimii 3 ani,numai asa,de al drakului, ca cica nu primesc bani de la guvern desi era obligat sa castreze sau sa eutanasieze cainii-nu a facut nici una nici alta,in al 3 lea rand ,este evident ca hingherii si cei de la ecarisaj lucreaza doar pe sopagi deoarece haitele de maidanezi colcaie in judetul si mai ales orasul nostru,si eu am vazut cu ochii mei in 2010 hingheri asteptand o ''atentie''in caz ca nu iau nimic ,pleaca si lasa cainii acolo-deci e clar,isi iau salariile degeaba,primesc spagi,caz de coruptie,abuz in functie,samd....oare exista vreun om normal in prrimarie sa vada cum primarul a umplut orasul de maidanezi ,am spune,parca dinadins?aroare ei ,cei care lucreaza la primarie,realizeaza ca in alte orase ale tzarii nu-s chiar asa multi caini vagabonzi ca la cta ?aoare realizeaza ca avem 20-30 000 caini doar oficial....ce sa mai zic de tzaril civilizate,acolo nu vezi picior de maidanez...ba chiar amendeaza daca latra cainii propr.personala ...astfel,daca in los angeles se primeste amenda pt cainele tau cu care iti terorizezi audit iv vecinii cu un zgomot m.mare de cca 20 decibeli im Romania cred ca zgomotul mediu e de 50 decibeli pe caine sau mai bine zis pe haita care latra langa bloc iar la noi in oras de 60-70 avand in vedere ca misuna cainii peste tot in cta ;sa va dau un exemplu de haita care sta neclintita de ani de zile desi cica ecarisajul ia bani;in jurul fostei cantine ich de pe soseaua mangaliei e un haitic de caini rai si agresivi ce nu au fost nici macar sterilizati,langa blocurile sm de langa spitalulul dermato venerice alte javreunii maidanezi ,altii ,nu sunt cainii unui mos nebun,pe aleea portului o catea care hamaie 24/7 care are pui,plus inca vreo 3 javre imbecile ,pe aleea garofitei sau albastrelei ,lg oficiul postal ,un cotet de caini,langa gr.nr 42 ,un caine care hamaie si el...veniti,dragi reporteri si vedeti cainii care nu au fost luati desi s-au facut n sesizari...nici macar castrati ce sa mai zic eutanasiere ca iar sar zoofilii ca descreieratii,dar le pasa ce hamaiala infernala e pe aici ?le pasa ca uneori mai musca ?nu,ii doare in fund pe zoofilii,pardon canofili,ca doar cainii -s animale in viziunea nebunilor canofili.