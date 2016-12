Ce-i de făcut după ce v-a muşcat un maidanez

7

Am cateva întrebari pentru dumneavoastră cu privire la problema cainilor fara stapan care au acaparat intreaga tara. Aceasta problema treneaza de mai bine de 2 decenii, nefiind solutionata nici pana in prezent.Cu siguranta cunoasteti cazurile de deces din randul oamenilor datorate atacului cainilor fara stapan. As dori sa stiu cine se face responsabil de aceste pierderi de vieti omenesti? O noua lege in aceasta chestiune TREBUIE sa clarifice cine se face responsabil de rezolvarea acestei probleme si cum va plati (amenda, inchisoare, etc) in cazuri de atacuri ale cainilor asupra cetatenilor. Totodata o noua lege trebuie sa usureze procesul de reclamare si pedepsire a celor care o incalca.Printre altele, ar trebui ca aceasta lege sa poata raspunda eficient la intrebari de genul: 1. Daca vad o persoana pe strada care hraneste cainii comunitari pe spatiul public cum o pot reclama rapid? (aceste persoane sporesc mizeria stradala, fapt ce ar trebui sanctionat) 2. Cum pot reclama prezenta de caini fara stapan pe strada mea pentru ca acestia sa fie ridicati pentru totdeauna de acolo .Evident, raspunsul nu poate fi doar "Suna la politia comunitara/ASPA/primarie", caci acest raspuns ne-a adus in situatia prezenta. Vă cer explicit să rezolvați această problemă definitiv și pentru totdeauna.