Ce-i de făcut dacă aţi găsit ceva pe stradă

Ce-i de făcut dacă ați găsit ceva pe stradă

Mergeți liniștit pe stradă și, dintr-odată, vă împiedicați de un obiect valoros! Vă gândiți că v-a pus Dumnezeu mâna-n cap și vi-l însușiți? Dar dacă, într-o zonă publică, tocmai ați citit dezorientarea din ochii unui animal de companie prețios, pe care nu și-l revendică nimeni, ce faceți?Exact despre ceea ce ar trebui să facă o persoană care a găsit un obiect valoros pe stradă, dacă trebuie să-l predea și cui, așteaptă lămuriri cititoarea noastră, A. Timofte: „Am găsit ceva foarte valoros pe stradă în noaptea de Revelion. La început m-am bucurat, mi-am zis că o să am noroc tot anul, dar mi-a trecut repede. Mă gândesc că păgubitul puteam să fiu eu și tare mi-ar fi convenit să-mi recuperez bunul. Nu sunt liniștită sufletește, trebuie să găsesc proprietarul, dar nu știu unde să predau ceea ce am găsit!”.v v vDoamnă Timofte, dincolo de neliniștea sufletească de care aveți parte de când v-ați însușit acel obiect, căci asta ați făcut, legea obligă persoana care găsește un lucru de valoare pe spațiul public să-l predea, și tot legea îl obligă pe proprietar să-l recompenseze pe găsitor cu 10 la sută din prețul bunului.Potrivit consilierului juridic Carmen Gigică, dacă bunul a fost descoperit într-un loc pu-blic, acesta va trebui predat, atenție, doar pe bază de proces-verbal, persoanei ce reprezintă locul respectiv. Dacă nu o puteți identifica, predați obiectul poliției. La rândul său, poliția va afișa la sediul său și pe pagina de internet un anunț referitor la pierderea bunului respectiv, cu menționarea tuturor elemente-lor de descriere ale acestuia.Bunul pierdut aparține tot proprietaruluiDe ce trebuie predate obiectele găsite pe stradă sau în alte locuri publice, în principal, poliției? Motivul este simplu: și bunurile pierdute continuă să aparțină proprietarilor de drept. Dacă însă găsitorul refuză să preia bunul din cauză că nu este dispus să plătească niciun fel de recom-pensă ori din alte considerente, acesta poate reveni localității pe teritoriul căreia a fost găsit.Dacă însă ați găsit un animal de rasă, pentru stabilirea cuantumului recompensei acesta va trebui evaluat de un specialist. Așadar, lucrurile sunt cât se poate de clare, obligații are și găsitorul, și păgubitul, pe care legea îi obligă să le respecte.