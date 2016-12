Ce gest nobil vă poate umple de bani

A restitui proprietarului sau autorităților banii sau orice alt obiect valoros găsite pe stradă este, într-adevăr, un gest nobil. Care, pe lângă mulțumirea sufletească, vă poate umple propriul portofel.Auzim, adesea, comentându-se în termeni dintre cei mai laudativi la adresa găsitorilor de bani sau obiecte de mare valoare care îi predau, fără nicio ezitare, cui trebuie, în funcție de datele pe care le au la acel moment. Deși acest comportament este unul normal, dată fiind tentația multora de a-și însuși, fără mustrări de conștiință, bunurile picate din cer, un asemenea gest intră în categoria celor nobile. Puțini sunt însă cei care știu că legea le dă dreptul să obțină și o recompensă financiară, cu atât mai „grasă” cu cât este mai mare valoarea lucrurilor găsite. Așadar, un simplu „Mulțumesc!” sau o recompensă modică din partea proprietarilor nu sunt suficiente pentru ca ei să reintre în posesia obiectelor pierdute.„Am pierdut o geantă cu un aparat de filmat scump, din care îmi câștig existența pe la tot felul de ocazii, plus un plic cu bani. Am declarat pierderea la poliție, dar a trecut peste o lună și nimeni nu m-a anunțat nimic. M-am deplasat personal să întreb de situație și am fost sfătuit să dau anunțuri prin ziare, poate se înmoaie inima găsitorului și le predă. Însă polițistul m-a atenționat să mă pregătesc cu bani, ca recompensă, adică 10% din valoarea aparatului și a banilor. Eu am familie și copii, rată la bancă, sunt liber profesionist, nu am arici la buzunare, dar nu-mi permit să arunc cu banii. Cred că eu trebuie să decid ce recompensă dau, nu e loc de tocmeală… Sincer, e pentru prima dată când aud grozăvia asta! Nici apropiații mei nu știu că recompensa e la procent matematic!” – ni s-a plâns T. B., care acceptă că orice persoană care nu-și însușește bunurile altuia merită o recompensă, dar nu i se pare normal ca valoarea acesteia să fie impusă nici măcar de lege.Unde-i lege, nu-i tocmeală!Într-adevăr, înainte de intrarea în vigoare a noii legislații în materie civilă, recompensarea financiară a oamenilor care predau lucrurile de valoare găsite pe stradă sau în alte locuri publice era la mâna proprietarului. Mai mult, dacă proprietarul „avea arici la buzunar”, un simplu „Mulțumesc!” era suficient pentru a se bucura, din nou, de lucrurile pierdute. Ceea ce nu mai funcționează în prezent, din cauză că noul Cod Civil reglementează modul de recompensare a celor care găsesc pe stradă sau în locuri publice genți, sacoșe, plicuri, portmonee cu bani sau alte bunuri de valoare. Practic, la momentul recuperării bunurilor găsite de alții, proprietarii au obligația să plătească o recompensă de 10 la sută din preț sau din valoarea actuală a obiectului pierdut” - ne-a spus consilierul juridic Carmen Gigică.Recompensa poate depăși 10 %Iar lucrurile nu se opresc aici, căci există și situații când nivelul recompensei poate depăși procentul legal în situațiile când, disperat, proprietarul a apucat să facă o ofertă publică, obligându-se la o ofertă mai mare de 10 % din valoarea bunului pierdut. În asemenea situații, găsitorul, fie se mulțumește cu procentul prevăzut de lege, fie își revendică valoarea din oferta publică, chiar dacă proprietarul bate în retragere.Timpul scade valoareaÎnsă, dincolo de aceste lucruri, sunt situații când trecerea timpului este în măsură să ducă la scăderea procentului legal al recompensei. Mai exact, din cauza împrejurărilor sau a naturii bunului pierdut, păstrarea îi scade valoarea ori este prea costisitoare, ceea ce obligă vinderea lui prin licitație publică (drepturile și obligațiile legale vor urmări, în acest caz, prețul obținut în urma vânzării). Dacă proprietarul refuză să preia bunul sau să plătească recompense, acesta revine localității pe teritoriul căruia a fost găsit.Ca o concluzie, persoana care găsește bani sau obiecte valoroase pe stradă sau în locuri publice este obligată să le predea proprietarului (dacă există date de identificare) sau poliției și să primească o recompensă pentru gestul său.