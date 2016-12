Ce gătim rapid astăzi

Sâmbătă, 17 Mai 2014

Aperitive cu foietaj. Ingrediente: o foaie dreptunghiulară aluat foietaj (250 g), 2 linguri muștar cu miere, 50 g cașcaval dulce, 3-4 felii șuncă de curcan, 50 g cașcaval picant, 1 gălbenuș ou, o lingură lapte, semințe susan. Mod de preparare. Tăiem foaia de aluat foietaj în două bucăți egale. Ungem una dintre cele două jumătăți cu muștarul cu miere și presărăm pe întreaga suprafață a foii, cașcavalul dulce ras. Rulăm simultan ambele capete ale foii, până se unesc. Tăiem bucăți de circa 2-3 cm și le așezăm în tava de cuptor tapetată cu hârtie de copt. Ungem cealaltă jumătate de foietaj cu muștarul, așezăm pe deasupra stratului de muștar feliile de șuncă de curcan, iar deasupra lor, feliile de cașcaval picant. Rulăm foaia și apoi o tăiem în bucăți de 2-3 cm grosime, pe care le așezăm în tavă. Ungem marginile ambelor tipuri de aperitive cu gălbenușul amestecat cu laptele și presăram rulourile umplute cu muștar cu miere și cu semințe de susan. Le coacem în cuptorul preîncălzit la 200°C, pentru 15-20 de minute.Curcan copt. Ingrediente: 2 copane de curcan, o cană de orez brun, cașcaval ras, 50 g de unt, un borcan de sfeclă roșie. Mod de preparare. Copănelele de curcan se pun la cuptor în puțină apă cu ulei. Orezul se prăjește în unt până prinde o culoare maronie și are un miros asemănător cu cel de popcorn, apoi se adaugă două căni și jumătate de apă și se lasă să fiarbă cu un capac. Se curăță carnea de pe copane și se așează în farfurie, lăsând loc pentru orez și salată. Se pune și orezul, peste care se presară cașcaval ras și puțin busuioc. Se lasă câteva minute să se topească, după aceea se așază și salata de sfeclă.Desert. Ruladă cu nucă de cocos și banană. Ingrediente: Pentru foaia de ruladă: 500 g biscuiți, 300 ml lapte, 4 linguri cacao/ pudră de roșcove, 5 linguri zahăr tos/ 3 linguri sirop agave, esență de rom. Pentru cremă: 1 pachet unt, 150 g nucă de cocos măcinată, 5 linguri de zahăr. Mod de preparare. 1. Biscuiții se sfărâmă mărunt: cu mâna, pe răzătoare, blender sau dați prin mașină, trebuie să-i mărunțiți cumva. 2. Se adaugă cacaoa și se amestecă. 3. Se fierbe laptele cu zahărul/siropul de agave până când se topește zahărul. 4. Se toarnă peste biscuiți și se amestecă. 5. Facultativ, se pot adăuga mirodenii (coajă de lămâie, rom etc) 6. Aluatul obținut se împarte în două și ambele bucăți se întind pe un fund de lemn, pe care am pus o folie alimentară. 7. Separat se freacă spumă untul (lăsat afară cât am făcut foaia de ruladă)cu zahărul și se adaugă nuca de cocoș. 8. Deasupra aluatului se așază o banană, pe o latură (lățime) și jumătate din compoziția cu cocos se întinde pe restul foii de ruladă. 9. Se rulează și se pune la rece. 10. După ce s-a întărit, se scoate din celofan și se taie felii.