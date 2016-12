Ce gătim astăzi

Ştire online publicată Marţi, 19 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Fructe de mare cu paste și țelină. Ingrediente: 700 grame farfalle (sau alte paste scurte, decorative), 1 kilogram mixt fructe de mare (midii, calamar, creveți mici, carne de crab, caracatiță etc), 2 foi de dafin, 50 ml oțet din vin, o cană de maioneză de post, 2 căni sos de roșii pentru pizza fără unt, o lingură sos de chili (opțional), o cană tulpini de țelină, tăiată cubulețe sau rondele subiri, 3 căței de usturoi, 3 linguri pătrunjel tocat, o lămâie, o linguriță de zahăr, sare, piper. Mod de preparare: Fierbei pastele al dente în apă cu sare, conform instrucțiunilor producătorului. Scurgeți pastele și clătiți-le cu multă apă rece, pentru a stopa procesul de fierbere și a le menține ferme. Fierbeți fructele de mare în apă cu puțină sare, oțetul și cele două foi de dafin. Fierbeți doar câteva minute (de la două, la cinci minute), în funcție de ce conține mixtul (caracatița fierbe cel mai mult). Scurgeți fructele de mare, îndepărtați foile de dafin și lăsați-le să se răcească. Curățați și pisați pastă usturoiul. Extrageți zeama de lămâie. Amestecați maioneza cu sosul de roșii, zeama de lămâie, usturoiul, zahărul, sosul de chili. Asezonați după gust cu sare și piper. Sosul trebuie să fie dulce-acrișor și puțin picant. Amestecați pastele cu fructele de mare, sosul, țelina și verdeața. Acoperiți și introduceți la rece pentru minim două ore înainte de servire. Înainte de servire, amestecați ușor salata cu o lingură pentru a o afâna. Salata de fructe de mare cu paste și țelină se servește rece. O puteți servi direct din bol sau de pe frunze de andivă.Turtă dulce. Ingrediente: 250 g miere, un ou, 3 gălbenușuri, 10 g bicarbonat de amoniu, 150 g zahăr pudră, un pliculeț zahăr vanilat, 200 ml apă, zeama de la o jumătate de lămâie plus coaja acesteia, 10 g scorțișoară, 5 g anason, 5 g cuișoare, un vârf cuțit nucșoară rasă, 700 g făină. Modul de preparare: Turnăm peste miere apa fierbinte, amestecăm și lăsăm să se răcească. În alt vas amestecăm zahărul, oul întreg, gălbenușurile, mirodeniile, zahărul vanilat, coaja și zeama de lămâie, bicarbonatul de amoniu și batem până se formează o spumă. Adăugăm treptat făina și mierea dizolvată. Frământăm, pe planșetă, un aluat mai moale, pe care îl lăsăm să stea timp de cinci-șase ore. Apoi frământăm din nou, tăiem bucăți din aluat, din care întindem foi, tăiem forme, pe care le coacem în cuptor, la foc potrivit. Fierbinți, ungem formele cu ou și, după ce s-au răcit, le decorăm cu glazură de albuș. Din acest aluat putem realiza căsuță de turtă dulce, forme de casetă etc.