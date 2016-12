„Ce fel de post e ăsta dacă ne ghiftuim cu peşte?“

VOX POPULI

„Ce fel de post e ăsta dacă ne ghiftuim cu pește?“

Postul Crăciunului este postul bucuriei, de aceea trebuie ținut cu bucurie. Potrivit preotului paroh Vasile Vasile, de la Parohia Sfânta Cuvioasa Parascheva din Năvodari, dezlegarea la pește îl ajută pe om să nu i se pară prea mare povara postului, însă Biserica nu obligă pe nimeni să mănânce sau nu pește în anumite zile din post. Postul Nașterii Domnului sau al Crăciunului ne dă ocazia curățirii trupești și sufletești. El închipuie ajunarea de patruzeci de zile a Proorocului Moisi, precum și postul patriarhilor din Vechiul Testament. După cum aceia așteptau venirea lui Mesia cu post și rugăciune, așa se cuvine să aștepte creștinii și să întâmpine prin ajunare pe „Cuvântul lui Dumnezeu” născut din Fecioara Maria. Alexandra Mardare (41 ani) ne-a mărturisit că este credincioasă... în limite normale și nici nu deține informațiile care i-ar permite să afirme că este un fapt fără precedent în istoria creștinismului la noi numărul mare de zile cu dezlegare la pește din Postul Crăciunului 2010. Totuși, impresia ei, ca de altfel și a persoanelor din anturaj, este aceea că numărul mare al zilelor în care este permis consumul de pește într-un post atât de important este cam exagerat din prisma faptului că omul este în pericol să se ghiftuiască, lucru pe care postul îl înfrânează: „Nu sunt cocoșată de ani, dar de la înaintașii mei am învățat că prin post voi reuși să-mi educ voința și cu alte lucruri importante din viață. Când eram mică, recunosc mai mâncam de dulce pe ascuns, însă pe măsură ce creșteam îmi dădeam seama că dacă nu țin post cu inima deschisă, mai bine renunț. Cu timpul, a devenit o obișnuință, pentru că oricum nu sunt ahtiată după carne. În schimb, peștele l-aș consuma și zilnic. Mie îmi pică bine aceste dezlegări, dar bunica apreciază că sunt mult prea multe zile. Dânsa, de exemplu, nu a mâncat deloc pește până acum. Eu, în schimb, abia aștept zilele cu dezlegare, în care mănânc pe săturate pește, icre, fructe de mare. Totuși, mă întreb, ce fel de post e ăsta dacă ne ghiftuim cu pește? Și pe ce motiv numărul zilelor cu dezlegare crește de la an la an? Sunt conștientă că postul îl ții din convingere și nu din obligație, însă acest subiect m-a pus în încurcătură și tare aș vrea să-mi schimb această percepție. Vă mulțumesc și vă doresc sărbători fericite!”. v v v Logica după care înaintașii noștri au pus aceste dezlegări în calendarul creștin ortodox este legată de sărbătorirea sfinților români. Se poate ușor anticipa că și pe viitor se vor adăuga alți sfinți, după ce alți români cu viață cuvioasă vor fi canonizați. Indiscutabil, postul este o chestiune de conștiință și un exercițiu de voință al fiecăruia, nicidecum o poruncă bisericească. Astfel, potrivit preotului paroh Vasile Vasile, un creștin echilibrat va ști când să mănânce și ce să mănânce, așa că motive de îngrijorare datorită dezlegării la pește în anumite zile chiar nu sunt. Totul, din cauză că Postul Nașterii Domnului trebuie să fie un post al bucuriei, deci e bine să fie ținut cu bucurie, nicidecum perceput ca o povară, având în vedere că numărul zilelor de post este foarte mare. Este adevărat că există și câțiva riguroși, cărora rânduielile bisericești nu le sunt pe plac. „Însă este hotărârea Sfântului Sinod și a conducerii Bisericii de a stabili numărul zilelor cu dezlegare la pește. Catolicii, de exemplu, au postul mult mai ușor ca al nostru, la ei existând dezlegare și la brânză, ouă, lapte” – ne-a explicat preotul paroh, care a ținut să adauge că postul este doar recomandat, Biserica neobligând pe nimeni să postească sau nu sau să mănânce pește în zilele permise dacă nu dorește acest lucru. De regulă, cei care postesc o fac din convingerea că este un beneficiu pentru sănătatea lor trupească și sufletească, fiind la latitudinea lor să aleagă între bine și rău.