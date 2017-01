Medicul de gardă

Ce faci dacă te supără stomacul

„Mi se pare normal ca stomacul să te supere din cauza alimentației. Eu sunt o fire energică, dar nu fac excese, nu mănânc nici gras, nici prăjit, și cu toate astea a înce-put să mă supere stomacul, posi-bil să am deja gastrită. Nu sunt adepta medicamentelor, de aceea mi-am permis să cer părerea me-dicului de gardă. Vă mulțumesc. Gabriela Androne”.v v vStimată doamnă Androne, este adevărat că majoritatea stărilor de disconfort de la nivelul stomacului se declanșează din cauza ali-mentelor consumate. De regulă, stomacul lansează un SOS dacă primește fie prea multă hrană, fie este invadat cu alimente nesănă-toase sau nepotrivite momentului zilei. Totuși, dr. Iuliana Botezatu, medic specialist Phoenix Eastern Medical Center, este de părere că în astfel de situații, în primul rând se impune îndepărtarea cauzei sau a cauzelor care produc aceste simptome. Or, acest lucru îl poate face un medic specialist, după stabilirea unui diagnostic.Cât privește, de exemplu, gas-tritele, este bine să știți că în formă acută sau cronică, acestea sunt inflamații ale mucoasei stomacului. De regulă, gastritele pot fi cauzate nu doar de alimentație, ci și de stres, de mâncatul pe fugă, de mestecatul insuficient, de excesul de cafea sau alcool, de tutun, de unele medicamente antiinfla-matorii, aspirină, etc. În plus, diagnosticarea gastritei nu este un proces chiar așa de simplu, fiind nevoie de experiență pentru a stabili cu certitudine că suferința care determină pacientul să vină la medic se datorează leziunilor provocate de gastrită.Recomandarea medicului este să mergeți la un consult de spe-cialitate, pentru a afla dacă este sau nu vorba despre o gastrită sau doar despre un disconfort trecător.