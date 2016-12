Ce faci dacă pe cel mic îl stresează şcoala

Psihologul te ajută

Ce faci dacă pe cel mic îl stresează școala

Nu se poate acomoda cu statutul de școlar, ia note mici, nu mai este vesel ca altădată? Dacă nu are probleme de sănătate, un astfel de copil ar putea fi stresat de școală și are nevoie de ajutor. Părinții ar trebui să fie foarte atenți la felul cum se manifestă copilul - școlar. Totul, din cauză că pentru unii copii, școala este mai stresantă decât pentru alții. Potrivit psihologului Speranța Băcana, cu specializare și în educația copilului, programa prea încărcată, relațiile cu ceilalți colegi sau profesorii prea severi pot fi câteva dintre motivele care aduc tristețea în viața lor. De aceea, în astfel de situații, nu trebuie mers pe ideea că perioada de acomodare va rezolva situația de la sine. Dimpotrivă, dacă părinții nu acționează cât mai repede posibil, stresul acumulat zilnic de copil se poate transforma într-o adevărată fobie.Nemulțumirile nu trebuie ascunseDe regulă, frământările copiilor se rezolvă numai în urma discuțiilor sincere, deschise cu părinții, oricât de exigenți ar fi cei din urmă. Iar când cel mic, de teamă, va ezita să-și exprime nemulțumirile, trebuie rugat cu calm să povestească măcar ce a făcut la școală în ziua respectivă, dacă a avut discuții sau conflicte cu vreun coleg, dacă vreun profesor i-a făcut observații etc. Procedând astfel, părinții vor afla, ușor-ușor, adevăratele temeri ale copiilor, pe marginea cărora vor discuta, în ideea depășirii lor cât mai repede. Iar dacă este stresat în mod special din cauza unei materii dificile, a unor lecții la care nu face față, trebuie ajutat să învețe. Dacă nici în urma acestei colaborări succesele nu vor fi pe măsură, copilul trebuie să înțeleagă că nimeni nu este și nici nu trebuie să fie as la toate materiile.Colaborarea cu profesoriiPe de altă parte, părinții ar trebui să-și facă timp pentru vizite regulate la școală, să discute cu învățătorul sau profesorii, după caz. Vor afla, cu această ocazie, și ce comportament are copilul în clasă, iar acest indiciu va fi de mare ajutor. În plus, ținând legătura cu școala, părinții vor ști despre eventualele relații tensionate între copilul lor și alți colegi de clasă ori de școală. Căci dificultatea de a se concentra la lecții s-ar putea datora și acestor lucruri.Mai coborâți ștachetaÎn ziua de azi, fie că se ocupă, fie că nu se ocupă prea mult de copiii lor, majoritatea părinților sunt foarte pretențioși în privința rezultatelor școlare. De aceea, psihologul amintește că dacă standardele părinților sunt foarte ridicate, copilul se poate simți incapabil să le atingă și atunci se va stresa mult. În același timp, va încerca să nu-și dezamă-gească părinții atât de exigenți, iar temerea asta va pune o și mai mare presiune asupra lui. Așadar, oricât de mult și-ar dori părinții numai note de 10 pentru copiii lor sau ca aceștia să participle la tot felul de olimpiade, trebuie să existe o măsură în toate, dată evident și de capacitatea de asimilare a copilului.Scoateți-l din stresUnor asemenea copii cel mai bine le-ar prinde să petreacă ore cât mai multe în aer liber. În plus, ar trebui ajutați să-și facă un program plăcut, întrucât copiii, în general, se simt mai relaxați când activitățile lor se desfășoară după un orar bine stabilit. Așadar, ajutați-vă copilul să-și planifice ziua, de la trezire până la culcare și atitudinea lui se va schimba.Controlați-vă nerviiRelațiile tensionate de acasă îi pot crește nivelul de stres. Asigurați-vă așadar că acest lucru nu se întâmplă și rezervă-ți timp să-i citiți povești, să vedeți un film sau să ascultați muzică împreună. Concluzia psihologului: remediul oricărui stres legat de școală este ajutorul primit de la părinți astfel încât să fie bine pregătit la toate lecțiile.