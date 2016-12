Ce faci dacă firma de asigurări nu te despăgubeşte

Ce faci dacă firma de asigurări nu te despăgubește

Statisticile arată că din 8,5 milioane de case câte sunt în România, sub 500.000 sunt protejate de asigurarea obligatorie împotriva dezastrelor naturale. Unul dintre motive ar fi și excesul de zel al unor agenți.Pe de altă parte, proprietarii își pot asigura locuințele pentru riscurile de cutremur, inundații și alunecări de teren și prin intermediul unor polițe facultative, nu doar prin asigurările obligatorii. La momentul semnării polițelor de asigurare, unii agenți „nu se mai obosesc” să dea informații complete clienților, iar când aceștia se trezesc că nu pot primi despăgubirile pe care le consideră cuvenite, începe scandalul.Cadastrul, ca măr al discordieiEste posibil ca din cauza lipsei cadastrului, o persoană cu asigurare facultativă să nu fie despăgubită, deși, la momentul semnării poliței, nu a fost informată că va avea nevoie de documentația cadastrală? - este dilema unor proprietari care nu înțeleg de ce: „Amănunte atât de importante cum este cadastrul, de exemplu, sunt ținute la secret? Agentul trebuia să ne spună când am semnat poli-ța, nu când trebuia să ne despăgubească să ceară acte în plus!”. Oamenii susțin că, urmare acestei experiențe, nu și-au reînnoit contractele de asigurări pe 2014, cu toate că și-ar fi dorit să-și pună la adăpost casele de eventuale evenimente nedorite, tot prin asigurare facultativă, pentru că spectrul despăgubirilor este mult mai larg, cel puțin la nivel teoretic.Procedură incorectăReprezentanții firmelor de asigurări cu care am discutat au precizat că nu se practică o asemenea condiționare la momentul despăgubirii. Așadar, se poate încheia o poliță de asigurare pentru locuință chiar dacă proprietarul nu deține cadastru pe imobilul asigurat, atâta vreme cât există un titlu de proprietate. Însă, pentru evitarea unor situații de genul celei prezentate astăzi, recomandă clienților să se informeze, înainte de a semna poliția, ce gamă de riscuri acoperă produsul de asigurare pentru care au optat, pentru a se angaja în acest demers în cunoștință de cauză. Având în vedere că informațiile se întind pe mai multe pagini, fiecare ar trebui să aibă „îndrăzneala” de a le cere, iar dacă solicitarea nu le este rezolvată, să aducă acest lucru la cunoștința conducerii firmei de asigurări.Când apar problemeNemulțumiri din partea asiguraților pot să apară dacă imobilul are mai mulți proprietari și există un singur contract de asigurare al casei, însă fiecare cere să fie despăgubit pentru partea din clădire în care locuiește. În asemenea situații, conform procedurii în materie de asigurări, o singură persoană va fi despăgubită și numai după ce a fost împuternicită pentru acest demers, prin document notarial, de ceilalți coproprietari.Polițe prea miciPe de altă parte, Autoritatea de Supraveghere Financiară consideră că polițele obligatorii pentru locuințe sunt prea mici. De aceea, se analizează modalitățile prin care societatea care le gestionează să atragă mai mulți bani, fie prin listarea la bursă, fie prin contribuții supli-mentare încasate de la asigu-rați. În plus, ei susțin că, potrivit situației din teren, sunt cazuri în care cheltuielile pentru con-statarea daunelor depășesc valoarea despăgubirii.Sesizarea Protecției ConsumatorilorReprezentanții Protecției Consumatorilor le recomandă persoanelor fizice care se consideră nedreptățite de unele firme de asigurări, dacă nu reușesc să rezolve neînțelegerile sau litigiile pe cale amiabilă direct cu acestea, să sesizeze, fie Comisariatul Județean al Protecției Consumatorilor, fie Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, dacă este cazul.